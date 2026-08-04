Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe rekordy ustanowiły indeksy.

Czy hossa będzie kontynuowana.

Co o wycenach mówią analitycy.

Co się dziś stało z kursem PKO BP.

Po poniedziałkowych wzrostach na rynkach akcji we wtorek też dominują dobre nastroje. WIG rośnie już piątą sesję z rzędu. 29 lipca zyskał 0,5 proc., 30 lipca 1,33 proc., 31 lipca 0,42 proc., a 3 sierpnia 0,7 proc. Wczorajszą sesję zakończył na poziomie 148 428,28 pkt, ustanawiając kolejny rekord. Dziś jest jeszcze wyżej. Wczesnym popołudniem indeks rośnie o 1,07 proc. i ma wartość 150 011,28 pkt.

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Czy WIG20 wyznaczy nowy rekord

Z kolei WIG20 obecnie zyskuje ponad 0,5 proc. i ma wartość 3 964 pkt. Tym samym przypieczętował kolejny rekord. Symboliczna granica padła wczoraj – po 19 latach indeks sforsował dzienne maksimum wyznaczone podczas hossy w 2007 r.

Biorąc pod uwagę fundamenty spółek i perspektywy polskiej gospodarki oraz obecne wyceny polskich akcji – eksperci zakładają raczej kontynuację hossy, ale oczekują, że tempo wzrostów wyhamuje. Możliwa jest też spadkowa korekta.

W sprawie rekordu WIG20 głos wczoraj zabrał Tomasz Bardziłowski, prezes GPW. Podkreślił, że WIG20 jest indeksem cenowym, dlatego inwestorzy, którzy od rekordu w 2007 roku reinwestowali dywidendy, osiągnęli ponad 120-procentową stopę zwrotu, czyli średnio około 4,3 proc. rocznie. Udało się pobić inflację, która w tym okresie wyniosła około 84 proc.

– Nowe historyczne maksimum WIG20 to oczywiście ważny moment dla GPW. Pokazuje, że rynek kapitałowy umacnia swoją rolę w gospodarce, a globalni inwestorzy dostrzegają potencjał największych polskich spółek. Dzisiejszy skład indeksu dobrze odzwierciedla zmiany, jakie zaszły w naszej gospodarce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Obok tradycyjnych sektorów, jak bankowość czy energetyka, coraz większą rolę odgrywają nowoczesne spółki konsumenckie, handel detaliczny i e-commerce. Brakuje jednak spółek technologicznych, na to jeszcze musimy poczekać – podkreślił prezes GPW.

Czytaj więcej Finanse "To ważny moment". Prezes GPW komentuje rekord WIG20 Indeks po 19 latach ustanowił nowy szczyt. – To ważny moment dla GPW. Pokazuje, że rynek kapitałowy umacnia swoją rolę w gospodarce, a globalni inw...

Jaką dywidendę wypłaci GPW w 2026 r.

Dużą wagę w WIG20 mają banki, w tym PKO BP (ponad 15-proc. udział w portfelu indeksu). Warto odnotować, że jutro przypada dzień ustalenia prawa do dywidendy w PKO BP, a termin jej wypłaty to 13 sierpnia 2026 r. Wczoraj (biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy) był ostatni dzień na zakup akcji z prawem do dywidendy, dziś cena akcji została już skorygowana o wartość dywidendy.

W poniedziałek na zamknięciu sesji akcje PKO BP kosztowały 112,5 zł, a kursem odniesienia na wtorkowej sesji był poziom 106,36 zł. Obecnie za akcje banku trzeba zapłacić mniej niż wczoraj, ale po uwzględnieniu korekty, kurs rośnie. Aktualnie akcje są wyceniane na 108,6 zł po wzroście (względem kursu odniesienia, skorygowanego o dywidendę) o 2 proc.

Dywidenda w PKO BP w tym roku jest rekordowa. Wyniesie 6,14 zł na akcję, co implikuje stopę dywidendy w okolicach 5-6 proc. Decyzją akcjonariuszy zysk (około 10,2 mld zł) został podzielony tak, że ponad 7,6 mld zł (niemal 75 proc.) przeznaczono na wypłatę dywidendy, a resztę na kapitał rezerwowy.