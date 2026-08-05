Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 5.08.2026
Wyniki finansowe Synektika, wyłata dywidendy przez Mercator Medical; indeksy PMI dla największych gospodarek. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie
Aktualizacja:
05.08.2026 03:03
Publikacja:
05.08.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
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SYNEKTIK – wyniki za III kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu
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MERCATOR MEDICAL – wypłata 1,64 zł dywidendy na akcję
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STALEXPORT – NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
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BASEIG – NWZA w sprawie kapitału docelowego oraz powołania członka rady nadzorczej
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VOOLT – NWZA w sprawie zmiany statutu spółki
Świat
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USA – PMI dla sektora usług w lipcu, raport ADP w lipcu
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Chiny – PMI dla sektora usług w lipcu
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Japonia – PMI dla sektora usług w lipcu
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Strefa euro – PMI dla sektora usług w lipcu
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Niemcy – PMI dla sektora usług w lipcu
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Francja – PMI dla sektora usług w lipcu
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Wielka Brytania – PMI dla sektora usług w lipcu