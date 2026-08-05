Kraj

  • SYNEKTIK – wyniki za III kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu
  • MERCATOR MEDICAL – wypłata 1,64 zł dywidendy na akcję
  • STALEXPORT – NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
  • BASEIG – NWZA w sprawie kapitału docelowego oraz powołania członka rady nadzorczej
  • VOOLT – NWZA w sprawie zmiany statutu spółki

Świat

  • USA – PMI dla sektora usług w lipcu, raport ADP w lipcu
  • Chiny – PMI dla sektora usług w lipcu
  • Japonia – PMI dla sektora usług w lipcu
  • Strefa euro – PMI dla sektora usług w lipcu
  • Niemcy – PMI dla sektora usług w lipcu
  • Francja – PMI dla sektora usług w lipcu
  • Wielka Brytania – PMI dla sektora usług w lipcu