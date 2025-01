Co nas czeka w polityce? Jak będzie radziła sobie polska i globalna gospodarka? Czy na giełdach będzie panowała hossa czy też bessa? A może to jest czas na kupowanie obligacji? Czy złoty może wciąż imponować siłą? Jakie ETF – y wybrać do portfela? Czy opłaca się jeszcze inwestować w złoto? A może sam masz pytania do ekspertów? Będzie można zadać je podczas trwania naszej transmisji, którą będzie można śledzić na parkiet.com, rp.pl, na kanale Parkiet TV i w naszych mediach społecznościowych.

W programie:

Godz. 12.00 – 12.45 - Polityka, Rynki, Gospodarka

Polityka krajowa, a rynki – Marcin Duma, prezes, Instytut Badań Społecznych i Rynkowych