Prezes Narodowego Banku Polskiego na konferencji prasowej po lutowym posiedzeniu sygnalizował, że jakiekolwiek zmiany stóp w tym roku są mało prawdopodobne. Czy przestrzeń do poluzowania polityki pieniężnej, którą dostrzegali do niedawna uczestnicy rynku finansowego, definitywnie zniknęła? Czy istnieje ryzyko, że potrzebne będą podwyżki stóp procentowych? W środowym wydaniu „Prosto z parkietu” zapytamy o to prof. Ireneusza Dąbrowskiego, jednego z członków RPP.

Start o godz. 12.00. Na program zaprasza Grzegorz Siemionczyk.