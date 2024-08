Spadają marże doliczane do WIBOR przez emitentów obligacji

Inflacja CPI wzrosła w lipcu do 4,2 proc. r./r. z 2,6 proc. r./r. w czerwcu. Inflacja bazowa wzrosła z 3,6 proc. do 3,8 proc. To złe wiadomości dla oszczędzających. Ale dobra jest taka, że wszystko wskazuje na to, że RPP jeszcze długo utrzyma restrykcyjną politykę pieniężną.