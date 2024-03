Nvidia regularnie wypuszcza nowe serie konsumenckich procesorów graficznych GeForce (obecnie z serii GeForce 40), które dzięki możliwości prowadzenia wielu obliczeń równolegle znalazły zastosowania w innych dziedzinach niż tylko gry wideo. Najpierw stały się podstawą ekosystemu kryptowalut, umożliwiając ich „kopanie”, a ostatnio zaczęły być powszechnie używane w obliczeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Jednocześnie koncern opracowuje jeszcze potężniejsze chipy do zastosowań profesjonalnych, w tym do serwerów, jak najnowsze H100 czy dopiero zapowiedziane H200 i B100, przeznaczone właśnie do obliczeń ściśle związanych z AI.

Poza projektowaniem układów (ich produkcję zleca podwykonawcom takim jak TSMC) Nvidia tworzy także oprogramowanie, ostatnio m.in. związane z AI. Nic więc dziwnego, że jest postrzegana jako jeden z głównych beneficjentów globalnego boomu na sztuczną inteligencję.

Prawo Huanga

O dynamicznym rozwoju Nvidii wyraźnie mówią jej wyniki. W 2004 r. miała 2 mld USD przychodu, 89 mln USD zysku netto i 2,1 tys. pracowników. W 2014 r. jej przychód wynosił już 4,68 mld USD, zysk netto 631 mln USD, a liczba pracowników wzrosła do 6,38 tys. W 2023 r. przychód sięgał natomiast 60,92 mld USD, zysk netto aż 29,76 mld USD, a załoga liczyła 29,6 tys. osób. Kurs akcji Nvidii wzrósł przez ostatnie 12 miesięcy o blisko 240 proc., chwilowo przekroczył w lutym poziom 800 USD, a kapitalizacja przebiła 2 bln USD. To więcej na przykład od nominalnego PKB Rosji czy Meksyku.

Czy Nvidia zdoła tak samo szybko rozwijać się w nadchodzących latach? Przed jej niedawną konferencją pojawiały się wyliczenia, zgodnie z którymi, by uzasadnić kurs akcji powyżej 740 USD, Nvidia musiałaby przez najbliższe dziesięć lat zwiększyć sprzedaż dziesięciokrotnie, a jednocześnie utrzymać marżę na poziomie 55 proc. Oczywiście dziś trudno przewidzieć, czy takie oczekiwania zostaną spełnione. Wiele będzie zależało od tego, jak rozwinie się w długim terminie technologia sztucznej inteligencji. Czy przyniesie rewolucję w gospodarce światowej, czy też nie spełni pokładanych w niej nadziei? Możliwy jest też scenariusz, w którym rozwój AI zostanie powstrzymany przez regulacje. Na razie jednak na korzyść Nvidii działa sformułowane przez jej prezesa prawo Huanga. Przewiduje ono, że wydajność układów graficznych zwiększa się ponaddwukrotnie co dwa lata, czyli rośnie jeszcze szybciej niż moc standardowych procesorów według prawa Moore’a. Nvidia jest bez wątpienia w awangardzie rozwoju.

Czytaj więcej Gospodarka światowa #WykresDnia: Nvidia została trzecią najcenniejszą firmą w USA Nvidia wyprzedziła pod względem kapitalizacji rynkowej Amazona i Alphabet. Akcje spółki wzrosły od początku roku o około 49 proc. i zwiększyły wartość o niemal 602 miliardy dolarów.

Komputerowy geniusz, który nie chciał zostać miliarderem

Jednym ze współzałożycieli Nvidii jest Curtis Priem, amerykański inżynier, mający w dorobku blisko 200 patentów. Piastował w koncernie stanowisko dyrektora technologicznego, jednak w 2003 r. postanowił się z firmą pożegnać (co miało związek m.in. z jego burzliwym rozwodem). Wcześniej, po ofercie publicznej Nvidii, przekazał większość swoich akcji fundacji charytatywnej. Tłumaczył to tym, że „nie potrzebuje tak dużych pieniędzy”. W 2006 r. sprzedał resztę udziałów Nvidii. Gdyby je zachował, to dzisiaj jego majątek sięgałby prawdopodobnie kilkudziesięciu miliardów dolarów, co plasowałoby go w pierwszej dwudziestce najbogatszych Amerykanów. Priem pozostaje jednak multimilionerem. „Forbes” szacował w zeszłym roku jego majątek na 30 mln USD. Ponad dziesięć razy więcej ten współzałożyciel Nvidii podarował uczelni Rensselaer Polytechnic Institute w Troy stanie Nowy Jork – swojej alma mater, którą ukończył w 1982 r.