– Mamy za sobą solidną I połowę roku. Nadal dynamicznie rośnie nasza akcja kredytowa, pomimo mniej sprzyjającego otoczenia geopolitycznego – podkreślał Cezary Stypułkowski, prezes Pekao podczas konferencji wynikowej.

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Zyski Pekao w II kwartale

Zysk netto grupy Pekao w II kwartale wyniósł ok. 1,52 mld zł wobec 1,6 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 5,3 proc. rok do roku. Jednocześnie wynik był aż o 23,1 proc. wyższy niż w I kwartale i nieco lepszy od oczekiwań. W ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się 1,47 mld zł kwartalnego zarobku.

Wynik odsetkowy osiągnął 3,3 mld zł, zgodnie z oczekiwaniami rynku, i okazał się o 4,2 proc. niższy niż rok wcześniej. Marża odsetkowa netto w I półroczu spadła do 3,8 proc., czyli o 0,5 pkt proc. rok do roku, co było efektem niższych rynkowych stóp procentowych.

Znacznie lepiej wyglądał wynik z prowizji. W II kwartale wzrósł do 832 mln zł, czyli o 8,8 proc. rok do roku, wspierany rosnącą aktywnością klientów i korzystną sytuacją na rynkach kapitałowych.

Na wyniki Pekao negatywnie wpływały czynniki regulacyjne. Bank wskazał przede wszystkim na podwyższenie stawki CIT z 19 do 30 proc. czy niższe stopy procentowe. Dodatkowo w I półroczu ujęto 126 mln zł pomniejszenia wyniku odsetkowego związanego z wyrokiem TSUE dotyczącym kredytów konsumenckich.

Koszty operacyjne w II kwartale wyniosły 1,476 mld zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku.

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Kredyty rosną dwucyfrowo, wysoka sprzedaż hipotek

W swoim raporcie Pekao chwali się sporym wzrostem akcji kredytowej. Kredyty i pożyczki brutto na koniec czerwca osiągnęły 213,6 mld zł i były o 9,7 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W segmencie detalicznym kredyty rosły o 4,3 proc., czemu sprzyjała bardzo dobra sprzedaż pożyczek gotówkowych. W II kwartale nowa sprzedaż netto wyniosła 2,3 mld zł i była o 16,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Silnie rozwijał się także biznes hipoteczny. W całym I półroczu sprzedaż hipotek osiągnęła 6,7 mld zł, a w samym II kwartale wzrosła do 3,9 mld zł, czyli o 42 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jeszcze szybciej rosły kredyty korporacyjne. Ich wartość, razem z nieskarbowymi papierami dłużnymi, zwiększyła się do 123,3 mld zł, co oznacza wzrost o 14 proc. rok do roku. Szczególnie mocne było finansowanie firm z segmentu MID i MŚP, gdzie dynamika przekroczyła 14 proc.

Pekao przyciąga również nowych klientów. W I półroczu bank otworzył 226 tys. Kont Przekorzystnych i Kont Świat Premium, a jedna trzecia nowych rachunków trafiła do osób poniżej 26. roku życia. Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej wzrosła do 3,84 mln.