Piotr Neidek analityk BM mBank
Wiedźmin już w pierwszych minutach handlu na giełdzie rzucił na rynek urok optymizmu. Wysokie obroty akcjami CD Projektu, wsparte solidnym raportem finansowym, stały się w piątek fundamentem, na którym byki próbują zbudować ostatni bastion obronny. Choć bez wsparcia sektora bankowego trudno będzie uratować krajowy trend wzrostowy, CD Projekt przejął inicjatywę i pokazuje, że nawet w tak trudnym otoczeniu można walczyć o przedłużenie hossy.
Sytuację komplikuje wojna na Bliskim Wschodzie, która paraliżuje inwestorów, uderza w rynki wschodzące i wprowadza chaos na globalne aktywa. W czwartek wyprzedawane było niemal wszystko – od kryptowalut, przez obligacje, surowce i akcje, aż po kapitał uciekający z EUR/CHF. Gotówka znów stała się jedynym sensownym schronieniem, co dobitnie pokazuje, jak trudna jest dziś giełda i jak niepewne stały się wyceny. Dodatkowym obciążeniem jest weekendowe zamrożenie kapitału, gdy ryzyko nagłych wydarzeń na Bliskim Wschodzie pozostaje wysokie.
Po cienkiej linii stąpają też byki na Deutsche Boerse – DAX nadal broni dolnego ograniczenia długoterminowego trójkąta. W USA średnie dwustusesyjne zostały już naruszone. Na GPW hossa stanęła na linii trendu wzrostowego, a jeśli kanał na WIG-u pęknie, niedźwiedzie mogą dostać zielone światło do głębszego drenażu wycen największych spółek. Zresztą sWIG80 też testuje wsparcie, zatem wkrótce wiele może się wyjaśnić.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas