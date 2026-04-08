Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki finansowe osiągnęły Otwarte Fundusze Emerytalne w ostatnich 12 latach?

Jakie OFE wypadają na tle innych form oszczędzania emerytalnego?

Jaka jest aktualna struktura portfela Otwartych Funduszy Emerytalnych?

Jakie wyzwania i perspektywy stoją przed OFE?

Takie dane przynosi raport „Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania” przygotowany przez Analizy Online. Badanie objęło okres od lutego 2014 r. (momentu zmiany profilu inwestycyjnego OFE na akcyjny) do stycznia 2026 r. Ze względu na systematyczny charakter składek uiszczanych do OFE, do oceny ich efektywności wykorzystano metodę wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Uwzględnia ona realny przepływ kapitału w czasie, co oddaje faktyczną praktykę inwestycyjną członków funduszy.

Tak zarabiają OFE

Tak zebrane dane pokazują, że po 12 latach od reformy, OFE pozostają najskuteczniejszym długoterminowym wehikułem oszczędnościowym w badanej grupie. Co istotne dla wyników, fundusze te są obecnie jedną z najtańszych form zbiorowego inwestowania na rynku akcji.

– Kolejna edycja naszej analizy przynosi wyraziste wnioski. Wynik OFE na poziomie 13 proc. IRR pokazuje siłę długoterminowego inwestowania na giełdzie w tym modelu, nawet przy uwzględnieniu okresowej zmienności rynku oraz pomimo okresów, w których brakowało wyraźnych impulsów wzrostowych na rynkach akcji – mówił w środę w czasie prezentacji raportu w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online. – O sukcesie funduszy emerytalnych zadecydowały wysoka alokacja w akcje notowane na GPW oraz niskie koszty zarządzania. Sukcesem wartym podkreślenia jest to, że OFE udało się pokonać indeks WIG – dodał.

Raport pokazuje też, że zysk wypracowany przez OFE z zainwestowanych w badanym okresie 24 385 zł wyniósł 25 001 zł. Dla porównania, w tym samym czasie inne formy oszczędzania odnotowały niższe wyniki: fundusze akcji polskich wypracowały – 18 199 zł, fundusze akcji polskich MiŚ – 22 306 zł, a fundusze akcji globalnych – 13 521 zł. Odpowiednie wartości dla wskaźników giełdowych, inflacji, depozytów, konta i subkonta ZUS także okazały się niższe.

OFE, czyli sposób na budowanie majątku

– Skuteczne budowanie odpowiedniego majątku na jesień życia składa się z kilku kluczowych elementów. Długość inwestycji, regularność wpłat oraz osiągane stopy zwrotu to czynniki, które silnie na siebie oddziałują. Warto łącznie uwzględnić je w swoich decyzjach i działaniach emerytalnych, aby nie pominąć najbardziej efektywnych rozwiązań – wskazała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. – OFE, jako jeden z filarów zabezpieczenia emerytalnego, łączą wszystkie wspomniane walory. Beneficjentami oferowanych przez nie korzyści są członkowie funduszy, szczególnie ci, którzy nadal odprowadzają do nich część swojej składki emerytalnej – przekonywała.

– W 2025 r. średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 42,1 proc. To najlepszy wynik otwartych funduszy emerytalnych w historii. Pobiliśmy poprzedni rekord – 36,5 proc. z 2023 r. Nasze ostatnie osiągnięcia pokazują, że rynki kapitałowe umożliwiają korzystne inwestycje, a my realizujemy je dla członków OFE. Warto jednak pamiętać, że rynki mają swoje cykle oraz dynamikę. Choć na 2026 r. możemy patrzeć z ostrożną nadzieją, to jednak nie powinniśmy oczekiwać uzyskania podobnie wysokich rezultatów – komentował Andrzej Sołdek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej IGTE, prezes zarządu PZU PTE.

Czy warto dać zgasnąć OFE?

Otwarte Fundusze Emerytalne, które zajmują się gromadzeniem i inwestowaniem pieniędzy swoich członków, razem z subkontem w ZUS tworzą drugi filar publicznego systemu emerytalnego. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec stycznia 2026 r. wartość aktywów OFE przekraczała 310 mld zł. Aż 91,54 proc. portfela OFE stanowiły akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym. Przekładało się to na blisko 283,1 mld zł. Na akcje krajowe przypadało z tego przeszło 234,7 mld zł (to dane z końca zeszłego roku). Kolejne 5,08 proc. portfela OFE stanowią obligacje (15,7 mld zł), 1,87 proc. depozyty bankowe (blisko 5,8 mld zł), a resztę, czyli 1,52 proc., inne lokaty (4,7 mld zł).

Do otwartych funduszy emerytalnych należało na koniec stycznia 2026 r. około 13,9 mln osób, a średnia wartość rachunku wynosiła 22 282 zł. Trzeba jednak pamiętać, że OFE nie są już, jak to było na początku ich istnienia, programem obowiązkowym. Przynależność do nich jest dobrowolna i jak pokazują dane, liczba ich nowych członków, zwłaszcza młodych, jest znikoma. To, jeśli przepisy się nie zmienią, skazuje je na powolne znikanie z naszego systemu emerytalnego, bo ci starsi stopniowo odchodzą na emerytury. Co więcej, na 10 lat przed ich przejściem na emeryturę, w ramach tzw. suwaka, ich oszczędności zaczynają być stopniowo przesuwane do ZUS.