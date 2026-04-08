Co Polacy wiedzą o finansach? I dlaczego to wciąż za mało?

Badanie „Poziom wiedzy ekonomicznej Polaków” to cykliczny projekt realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości, Fundację GPW i Związek Banków Polskich. Swoją wiedzę finansową Polacy oceniają raczej przeciętnie – na 2,9 pkt. w pięciostopniowej skali. Najwyższą ocenę przyznają sobie, jeśli chodzi o zarządzanie budżetem domowym, oszczędzanie oraz płatności bezgotówkowe. Najniższe samooceny dotyczą natomiast przedsiębiorczości, funkcjonowania GPW oraz inwestowania. Takie oceny potwierdza test wiedzy ekonomicznej. Uzyskane rezultaty pokazują, że badani najlepiej (średnio powyżej połowy prawidłowych odpowiedzi) radzą sobie z zagadnieniami w obszarze podatków i finansów publicznych oraz systemu emerytalnego, a także prostych produktów oszczędnościowych. Znacznie słabsze wyniki uzyskano natomiast w bardziej złożonych obszarach związanych z inwestowaniem. Poziom wiedzy dotyczącej ETF-ów, obligacji oraz akcji i funduszy inwestycyjnych pozostaje znacząco niższy.