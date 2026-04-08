Rynki akcji w Europie rozpoczynają środową sesję z dużym optymizmem, wywołanym zawieszeniem walki między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na dwa tygodnie. Krajowy rynek wykorzystuje poprawę nastrojów do nowych rekordów. Na najwyższe poziomy w historii wzbijają się z rana zarówno indeks szerokiego rynku, jak i WIG20 Total Return, czyli indeks dużych spółek uwzględniający dywidendy. Dla WIG20, który rozpoczął dzień od wzbicia się na 3500 pkt., początek środowej sesji oznacza nowy rekord hossy.

Reklama Reklama

Najmocniej z krajowych blue chips dzisiejszą sesję zaczęło KGHM, gdzie zwyżka zbliża się do 11 proc. Notowania KGHM wspierają zwyżki metali szlachetnych i miedzi. Po około 7 proc. zyskują Budimex i Modivo. Rosną także wszystkie banki i przedsiębiorstwa handlowe. Jedynie Orlen na dwucyfrową przecenę ropy reaguje z 5-proc. zniżką.

Z ponad 3-proc. umocnieniem WIG20 plasuje się dziś w środku stawki. Na czoło w Europie wysuwa się niemiecki DAX, który raził słabością w poprzednich tygodniach. W środę z rana główny indeks giełdy we Frankfurcie zyskuje blisko 5 proc. Do tego francuski CAC notuje 4,2-proc. umocnienie. Po około 3 proc. zyskują także kontrakty na amerykańskie indeksy akcji.

Rynki azjatyckie również mocno zyskały. Koreański KOSPI urósł w środę aż o 7 proc., zaś japoński Nikkei 225 zamknął się z 5,4-proc. zwyżką.

Złoty z rana umacnia się do euro i dolara. Kurs USD. osuwa się o ponad 1 proc., do 3,64 zł. Euro kosztuje 4,25 zł, tj. o 0,3 proc. poniżej wczorajszego zamknięcia. Optymizm panuje także na rynku kryptowalut, gdzie bitcoin przy 2,5-proc. wzroście kosztuje 71,6 tys. dolarów.