Grodno korzysta z ożywienia. Co przyniesie 2026 rok?

Akcje giełdowego dystrybutora materiałów elektrotechnicznych i urządzeń OZE kontynuują tegoroczne odbicie, osiągając najwyższą wycenę od prawie trzech lat. Inwestorzy najwyraźniej uwierzyli, że spółka najgorszy okres ma już za sobą. Tylko od początku stycznia notowania jej akcji urosły o ponad 30 proc. Biorąc po uwagę okres 12 miesięcy, stopa zwrotu wynosi blisko 50 proc. W wynikach sprzedaży Grodna nastąpiła wyraźna poprawa, głównie za sprawą ożywienia na rynku elektrotechnicznym, na co wpłynęła realizacja odłożonego popytu w czasie wyjątkowo ciężkiej zimy. Grupa Grodno ma za sobą najlepszy pod względem sprzedaży miesiąc w swojej dotychczasowej historii, notując w marcu ok. 46-proc. wzrost przychodów rok do roku, które sięgnęły prawie 150 mln zł. Jednocześnie był to dla spółki ostatni miesiąc roku obrotowego 2025/2026, w którym zanotowała ok. 1,22 mld zł przychodów, co oznacza poprawę o 5 proc. względem poprzedniego roku. Zarząd podkreśla, że wysoką dynamikę zanotował zarówno asortyment elektrotechniczny, jak również, pomimo braku nowej edycji programu dotacyjnego „Mój Prąd”, asortyment OZE, gdzie uwagę zwraca mocny wzrost sprzedaży fotowoltaiki. Zarząd Grodna zakłada, że obserwowane odbicie w wynikach będzie miało trwały charakter dzięki ożywieniu popytu na rynku elektrotechnicznym. – Bardzo dobrze działają oba silniki naszej strategii, tzn. nowe technologie i transformacja energetyczna. Już w pierwszych dwóch miesiącach tego roku, mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody dla prac wykonywanych na zewnątrz – pokazaliśmy siłę sprzedażową. Po marcu każdy jasno powinien już widzieć naszą skuteczność biznesową. Umacniamy się jako lider sprzedażowy i technologiczny oraz jesteśmy na solidnej ścieżce sięgania po kolejne rekordy, co sprawia, że mamy rozbudzone ambicje na kolejne miesiące – komentuje Andrzej Jurczak, prezes Grodna.