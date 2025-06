Oprocentowanie 6-letnich obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 2,70 punktu procentowego w skali roku. Obecnie daje więc to oprocentowanie na poziomie 7,91 proc. Zapisy na obligacje rozpoczną się w środę 18 czerwca i potrwają do 4 lipca.

Kiedy i gdzie można kupić obligacje Kruka

- Po raz drugi w tym roku wychodzimy z ofertą obligacji do inwestorów indywidualnych. W lutowej emisji redukcja zapisów wyniosła 76 proc. i obecnie również liczymy na duże zainteresowanie inwestorów. Doceniając ich dotychczasowe zaufanie oraz mając na uwadze potrzeby biznesowe Kruka, tym razem wychodzimy z ofertą obligacji detalicznych o wartości nominalnej 80 mln zł emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji. Podobnie jak dla emisji w lutym tego roku, dopuszczamy możliwość zwiększenia oferty obligacji AP4 do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP4 potrwają od 18 czerwca do 4 lipca włącznie – komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania bankowego, z początkiem czerwca tego roku wyemitowaliśmy obligacje do inwestorów instytucjonalnych o łącznym nominale 400 mln zł. Rozwijamy się na największych rynkach w naszej branży w Europie, a pozyskane finansowanie pozwala nam na realizację strategii na lata 2025-2029 – dodaje szef spółki.

Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych. Zapisy będą przyjmowane przez: DM BDM, BM PKO BP, Michael / Ström Dom Maklerski, Noble Securities, Ipopema Securities, BM Pekao, DI Xelion, DM BOŚ oraz Trigon DM.