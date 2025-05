Na Catalyst trafiły trzy serie obligacji Białej Podlaskiej o łącznej wartości 32,4 mln zł. W zależności od serii, oprocentowanie papierów wynosi WIBOR6M plus marża: 0,60 proc. w przypadku obligacji serii A24, 0,65 proc. w przypadku obligacji serii C24 i 0,70 proc. w przypadku obligacji serii E24. Papiery mają być one wykupione odpowiednio w listopadzie 2031 r., w listopadzie 2032 r. i w listopadzie 2033 r. Agentami emisji były bank PKO BP oraz BGK.

Jak podano celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- Biała Podlaska to historia, ale sięgamy po nią nie po to aby się w niej zanurzyć, ale po to by pokazać, że dbają o zrównoważony i dynamiczny rozwój miasta i śmiałe kroczenie w przyszłość nie zapominamy o naszych korzeniach – mówił podczas debiutu giełdowego Michał Litwiniuk, prezydent Białej Podlaskiej.

Co ma do zaoferowania Biała Podlaska?

Jak podkreślał prezydent Litwiniuk, miasto przez ostatnie lata przeszło wiele zmian czego przykładem są chociażby inwestycje drogowe. - W ostatnich kilku latach bardzo dynamicznie rozwijamy układ drogowy mając świadomość, że jest to krwioobieg nie tylko naszej lokalnej gospodarki, ale całego obszaru funkcjonowania naszej lokalnej społeczności. W poprzednią kadencję wchodziliśmy z siedmioma rondami, a od tego czasu wybudowaliśmy kolejne 13 rond, a w realizacji jest siedem kolejnych. Co warte podkreślenia są to też rozwiązania nowoczesne – mówił Litwiniuk. W sumie, miasto przez ostatnie lata zrealizowało ponad 50 inwestycji drogowych. Dodatkowo oddano w ostatnim czasie do użytku nowy most. - To już piąty most na rzece Krznie i w miejscu w którym nigdy nie było ani drogi ani mostu. To też jest wyznacznik naszego dynamicznego i zrównoważonego rozwoju. Dbamy o infrastrukturę miejską w jej wszechstronnym wymiarze. Biała Podlaska stała się i chcemy by wciąż była funkcjonalnym i estetycznym miastem – mówił Litwiniuk przywołując przy tej okazji inwestycję w stadion miejski. Wskazywał on także na programy rewitalizacji miasta. - W kontekście tych działań jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, przede wszystkim z Unii Europejskiej – mówił prezydent Białej Podlaskiej.

Sukcesy Białej Podlaskiej

Biała Podlaska w ostatnich latach to także nowa oczyszczalnia ścieków, która również była współfinansowana środkami z Unii Europejskiej. Prezydent miasta wskazywał także rosnącą rolę edukacji. - Dbamy nie tylko o rozwój placówek edukacyjnych, ale też i kompetencji kadry nauczycielskiej. Sięgamy też po nowe środki i narzędzia, pozyskując przy tym finansowe zewnętrzne na realizację wielu projektów – mówił Litwiniuk. - Duży nacisk kładziemy też na rozwój kultury, co traktujemy jako inwestycja w naszą społeczność. Staramy się przy tym wsłuchiwać w głosy mieszkańców - dodawał.