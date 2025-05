Powyższa, skrócona i uproszczona historia Ghelamco, która nie obejmuje skomplikowanych relacji właścicielskich (Ghelamco Poland jest tylko wehikułem emitującym obligacje, polski majątek grupy skupia cypryjskie Granbero, to zaś spółka zależna od belgijskiego Ghelamco, któremu Granbero pożyczało pieniądze ratując płynność właściciela; samo Ghelamco to zaś biznes rodziny, której członkowie także nie wahali się pożyczać od niej pieniędzy na realizację innych przedsięwzięć) jest w zamierzeniu nie tyle kroniką, co raczej ilustracją zasad inwestowania.