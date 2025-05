Jak inwestować, żeby się nie bać?

Najważniejszym punktem są ostrzeżenia wysyłane przez samą grupę – zmiana wskaźników płynnościowych jest kolejnym potwierdzeniem, że inwestorzy powinni uważnie przyglądać się nie tylko wysokości wskaźników, ale także ich zachowaniu. Każda firma ma lub powinna mieć swoją strategię zarządzania płynnością i zadłużeniem i najczęściej widać elementy tej strategii właśnie w stabilności wskaźników. Dlatego nietypowe odchylenie in minus (wzrost zadłużenia lub niższa płynność) powinno zostać łatwo wytłumaczone przez emitenta i jak najszybciej zażegnane. Dla inwestorów miganie pomarańczowych światełek powinno być zaś sygnałem do redukcji zaangażowania w danego emitenta, przy czym decyzje należy podejmować, zanim zrobią to inni, a nie gdy trzeba naśladować rynek. Oczywiście takie rady łatwo dawać post factum, ostatecznie rok temu nikt nie mógł sądzić, że do przeceny obligacji Ghelamco dojdzie, tak jak nikt nie powinien odbierać deweloperowi szans na terminową spłatę wszystkich wyemitowanych obligacji.