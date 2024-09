Trzymanie obligacji pozostaje wciąż najlepszą strategią

W rezultacie na wyniki inwestycji w obligacje składają się nie tylko naliczone odsetki, ale także zmiana notowań obligacji, która średnio ma prawie 22-proc. udział w osiągniętej w skali roku stopie zwrotu. Co istotne, przed rokiem inwestorzy wciąż jeszcze nie doceniali obligacji korporacyjnych i wiele z nich notowanych było w pobliżu nominału lub nawet poniżej tej granicy. Dziś jednak nastawienie inwestorów jest zupełnie inne i niektóre serie podrożały przez ostatnich 12 miesięcy nawet w zakresie 3,5–4,5 proc. mimo ich zmiennego oprocentowania. Serie o stałym oprocentowaniu podrożały nawet o blisko 5 proc., głównie z uwagi na zbliżające się terminy wykupu, ale też częściowo za sprawą nadziei na obniżki stóp procentowych.

Warto też zwrócić uwagę na aktualne wyniki funduszy obligacji korporacyjnych. W ich przypadku średnia roczna stopa zwrotu to obecnie (na 16 września) 8,77 proc., a fundusze powyżej średniej włączyły do portfeli obligacje skarbowe i/lub notowane na zagranicznych rynkach obligacje korporacyjne. Mimo to, nawet najlepszy fundusz tej kategorii (10,94 proc.) nie wypracował wyniku zbliżonego do średniej przedstawionej w tabeli obok.

Zaczynają się schody

Warto jednak pamiętać, że w przypadku obligacji ceny dążą w kierunku nominału, po którym zostaną wykupione. Papiery notowane powyżej nominałów w miarę upływu czasu będą tracić swoją wycenę, natomiast te notowane z dyskontem, będą je odrabiać. Jeśli zaś spełnią się nadzieje kredytobiorców o spadku stóp procentowych, obniżeniu ulegnie także wysokość kuponów odsetkowych. Stąd upływ czasu będzie niekorzystnie oddziaływał na stopy zwrotu, ale papiery o najdłuższych terminach mogą jeszcze zyskiwać, jeśli w kolejnych emisjach emitenci zaoferują ponownie niższe marże.