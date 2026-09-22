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W sierpniu produkcja mieszkań deweloperskich poniżej 11 tys. pierwszy raz od miesięcy

Po krótkim wiosennym boomie liczba mieszkań w uruchamianych przez deweloperów projektach skurczyła się czwarty miesiąc z rzędu. Opadła też fala kumulacji pozwoleń na budowę.

Publikacja: 22.09.2026 06:00

W sierpniu produkcja mieszkań deweloperskich poniżej 11 tys. pierwszy raz od miesięcy

Foto: Bloomberg

Adam Roguski

W sierpniu szeroko rozumiani deweloperzy ruszyli w całej Polsce z budową 10,5 tys. lokali, o blisko 26 proc. więcej niż rok wcześniej i o 9 proc. mniej niż w lipcu. Nie ma więc drastycznego spadku aktywności, choć warto zauważyć, że pierwszy raz od lutego liczba mieszkań w uruchamianych projektach spadła poniżej 11 tys.

W ciągu ośmiu miesięcy przedsiębiorcy rozpoczęli stawianie 91,6 tys. lokali, o 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej, ale także 15 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 r., kiedy rynek pobudzony był „Bezpiecznym kredytem”.

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