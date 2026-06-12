Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 12.06.2026

Dane o bilansie płatniczym NBP w kwietniu; dane o inflacji w kwietniu we Francji i Niemczech; ostatnie notowanie akcji Seco/Warwick i Ekobox z prawem do dywidendy. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

