Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 12.06.2026
Dane o bilansie płatniczym NBP w kwietniu; dane o inflacji w kwietniu we Francji i Niemczech; ostatnie notowanie akcji Seco/Warwick i Ekobox z prawem do dywidendy. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
Publikacja:
12.06.2026 04:34
12.06.2026 03:00
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Kraj
TARCZYŃSKI – wypłata 3,30 zł dywidendy na akcję
SECO/WARWICK – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,20 zł dywidendy na papier; wypłata 23 czerwca
ENERGA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
CREOTECH QUANTUM – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
KPPD – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
NOVATURAS – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
MOLECURE – wprowadzenie do obrotu giełdowego 4 120 631 akcji serii K
EKOBOX – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,14 zł dywidendy na papier; wypłata w ratach – 26 czerwca i 14 września
VEHIS FINANSE – pierwsze notowanie na Catalyst 52 444 obligacji serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda
NBP – bilans płatniczy w kwietniu
Świat
USA – indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan
Japonia – produkcja przemysłowa w kwietniu
Niemcy – inflacja konsumencka w maju
Francja – inflacja konsumencka w maju
Wielka Brytania – miesięczny PKB w kwietniu, produkcja przemysłowa w kwietniu, bilans handlowy w kwietniu