Kraj

  • TARCZYŃSKI – wypłata 3,30 zł dywidendy na akcję
  • SECO/WARWICK – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,20 zł dywidendy na papier; wypłata 23 czerwca
  • ENERGA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • CREOTECH QUANTUM – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • KPPD – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • NOVATURAS – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • MOLECURE – wprowadzenie do obrotu giełdowego 4 120 631 akcji serii K
  • EKOBOX – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,14 zł dywidendy na papier; wypłata w ratach – 26 czerwca i 14 września
  • VEHIS FINANSE – pierwsze notowanie na Catalyst 52 444 obligacji serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda
  • NBP – bilans płatniczy w kwietniu

Świat

  • USA – indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan
  • Japonia – produkcja przemysłowa w kwietniu
  • Niemcy – inflacja konsumencka w maju
  • Francja – inflacja konsumencka w maju
  • Wielka Brytania – miesięczny PKB w kwietniu, produkcja przemysłowa w kwietniu, bilans handlowy w kwietniu