W sierpniu spółka zakończyła złożoną procedurę administracyjną dotyczącą realizacji projektu w ramach tzw. ustawy lex developer, która ostatecznie została zatwierdzona uchwałą Rady Miasta. Ustawa ta zobowiązuje inwestorów do tworzenia infrastruktury publicznej w ramach nowych osiedli. Projekt Nowy Ursus obejmuje ponad 1 400 mieszkań oraz rozbudowaną infrastrukturę publiczną o wartości brutto blisko 156 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna szkoła dla 645 uczniów z pełnym zapleczem sportowym, biblioteką i ogrodem edukacyjnym, którą po ukończeniu przekaże miastu. Integralną częścią osiedla będą także przestrzenie publiczne – Plac Miejski z fontanną i kawiarniami, Park z alejkami i strefami rekreacji oraz Plac Sztuki. Projekt zakłada również wysoki udział terenów biologicznie czynnych – blisko 31% powierzchni, w tym setki nowych drzew, łąki kwietne, ogrody deszczowe i systemy retencji wody.

„Naszym celem było stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy będą mogli czuć się komfortowo i bezpiecznie. Sercem osiedla uczyniliśmy zielone przestrzenie, a głównym punktem nową szkołę – nowoczesny ośrodek edukacyjny, który powstaje w odpowiedzi na potrzeby dzielnicy. Chcieliśmy, aby projekt łączył funkcjonalność, bezpieczeństwo i dostęp do wszystkich istotnych punktów w zasięgu spaceru.” – podkreśla Karolina Bronszewska, Dyrektor Marketingu i Innowacji RONSON Development.

Foto: Mat. Partnera

Oprócz Ursusa, na warszawskiej Pradze, spółka sfinalizowała zakup działki przy ulicy Brzeskiej.

- Inwestycja realizowana przy ul. Brzeskiej powstaje w jednej z najbardziej dynamicznie zmieniających się części Pragi. Bliskość stacji metra, Portu Praskiego oraz nowej kładki pieszo-rowerowej prowadzącej na Powiśle sprawia, że jest to miejsce o wyjątkowych walorach lokalizacyjnych. – mówi Boaz Haim, Prezes RONSON Development

RONSON inwestował także we Wrocławiu, gdzie nabył atrakcyjną działkę przy ul. Drobnera, położoną naprzeciwko Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej. Planowana inwestycja obejmie około 100 apartamentów, z których część będzie wyróżniać się dużymi tarasami oraz widokiem na Odrę. Lokalizacja zapewnia nie tylko bezpośredni kontakt z rzeką i terenami rekreacyjnymi, ale również dogodny, około 10-minutowy spacer do wrocławskiego Rynku.

- Wrocław jest dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju segmentu premium. Zakup działki przy ul. Drobnera to element długofalowego wzmacniania naszej pozycji w tym mieście i odpowiedź na rosnące zainteresowanie wysokiej jakości projektami w centralnych lokalizacjach. Chcemy tworzyć ofertę, która łączy prestiżowe położenie, wysoki standard architektury i komfort codziennego życia. – mówi Boaz Haim, Prezes RONSON Development

Foto: Mat. Partnera

Poprawiająca się na przestrzeni roku kondycja rynku nieruchomości, wspierana przez stopniowe obniżki stóp procentowych, znalazła odzwierciedlenie w decyzjach inwestycyjnych RONSON Development. W odpowiedzi na rosnącą aktywność klientów spółka zdecydowała się na uruchomienie kolejnych etapów już realizowanych projektów. W Warszawie otwarto następny etap prestiżowej inwestycji Nowa Królikarnia, na Mokotowie do oferty trafił kolejny etap projektu Zielono Mi. Równolegle we Wrocławiu ruszyła sprzedaż Osiedla Startowego, a w Szczecinie RONSON rozszerzył swoją ofertę domów jednorodzinnych w ramach inwestycji Nowe Warzymice i Nowa Północ.

Plany na 2026

Wraz z 2026 rokiem otwierają się nowe inwestycje. Głównym miastem, które intensywnie rozwija swoją ofertę mieszkaniową, jest oczywiście Warszawa. W nadchodzącym roku w stolicy pojawi się szereg nowych realizacji, a także kolejne etapy dobrze znanych już osiedli.

– Na Białołęce ruszamy z pierwszymi etapami inwestycji przy ulicach Epopei i Stojowskiego, na Bemowie rozpoczniemy prace nad projektem Marynin, a jesienią wystartujemy z inwestycją przy ul. Brzeskiej na Pradze. – dodaje Boaz Haim.

W planach spółki na nowy rok znajduje się także wprowadzenie wcześniej wspomnianego projektu we Wrocławiu przy ul. Drobnera, oraz realizacja kolejnych etapów znanych już inwestycji w Szczecinie, jak Nowa Północ, Nowe Warzymice, czy zupełnie nowy projekt Vivaldi. Łącznie oferta RONSON zostanie uzupełniona o kolejnych 871 mieszkań.

