Polskie budynki w cenie

686 mln euro (2,9 mld zł) wyniosła wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce w I kwartale 2025 r. – wynika z szacunków Avison Young, które publikujemy jako pierwsi. To o 64 proc. więcej niż rok wcześniej. To kontynuacja poprawy obserwowanej w 2024 r., która nastąpiła na fali obniżek stóp procentowych w eurozonie. Zdaniem analityków, trend powinien zostać utrzymany w tym roku, dzięki kolejnym obniżkom stóp i poprawie płynności wraz z pojawiającymi się kolejnymi okazjami we wszystkich segmentach rynku.