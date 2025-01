Katarzyna Kuniewicz, Otodom Analytics: Czas przedłużonej promocji u deweloperów

Pytanie też o rozwój oferty, ta urosła w ciągu roku o prawie 60 proc., do niemal 56 tys. lokali. Czy zatem deweloperzy będą chętni do wprowadzania nowych projektów do sprzedaży? Wiele wskazuje na to, że nastąpi w tym roku dostosowanie poziomów wprowadzeń do tempa sprzedaży. W odpowiedzi na popyt będziemy mieli reakcję podaży bieżącej. Spodziewamy się, że sprzedaż ustabilizuje się na poziomie 3 tys. lokali miesięcznie, co będzie dość dobrym wynikiem. Nie ma przesłanek, by oczekiwać wzrostu. Podobnie powinno być zatem z liczbą mieszkań wprowadzanych do oferty. Czy nowe lokale będą tańsze? Chyba trudno tego oczekiwać, biorąc pod uwagę koszty wykonawstwa czy gruntów – tu nie było znaczących spadków. Nie ma przestrzeni do obniżki.

Może jednak ta przestrzeń się pojawi? Do tej pory okresy słabej koniunktury były krótkie, dołek sprzedaży w 2020 czy w 2022 r. trwał zaledwie kwartał. Teraz otoczenie jest trudne, kredyt jest dostępny dla zamożnych osób, banki zaostrzają politykę. Stopy – nie wiadomo, kiedy pójdą w dół, programu dopłat nie ma. Z waszej ankiety wynika, że głównym czynnikiem wskazywanym jako problem są ceny mieszkań. Czy to już ten moment, kiedy deweloperzy zostaną przyciśnięci?

Rynek po stronie podaży sam już siebie docisnął, choć deweloperzy mieli powody, by tak robić, skoro była zapowiedź programu dopłat do kredytów. Jest szansa, że deweloperzy przegrają i będą musieli obniżać ceny mieszkań oferowanych. Akcja promocji i upustów, o której wspomniałam, nie zaczęła się w tym roku w grudniu, tylko znacznie wcześniej, bo już w październiku. Próba zachęcenia klientów do finalizowania transakcji nie przyniosła spodziewanych efektów. To jest dla firm bardzo wyraźny sygnał, że być może przed nami głębsze zmiany, czyli popyt zawieszony na grupie nabywców chcących realizować własne potrzeby mieszkaniowe. W tej chwili 73 proc. ankietowanych odpowiada, że kupuje dla siebie, co pozornie oznacza, że mamy wciąż dużą grupę kupujących inwestycyjnie. Jednak 13–15 proc. deklaruje, że kupuje nie dla siebie, tylko dla dziecka bądź dla rodziców. Grupa kupujących inwestycyjnie bardzo wyraźnie nam się kurczy. Zatem początek 2025 r. to czas, w którym rynek nie tylko się uspokoił, ale w niektórych lokalizacjach deweloperzy będą musieli cały czas stosować promocje i upusty, jakbyśmy cały czas byli w IV kwartale. Nie spodziewam się obniżki całych cenników, ale przedłużenia akcji promocyjnych. Możemy zatem widzieć ustabilizowanie się cen całkowitych mieszkań bądź delikatne spadki.

Pamiętajmy, że rynek jak kania dżdżu oczekuje obniżek stóp procentowych i wiąże z tym duże nadzieje. Im większe będzie podgrzewanie oczekiwania, tym większe nadzieje emocjonalne będziemy z tym wiązać i tym silniejsza będzie reakcja popytu na obniżkę nawet o 0,25 pkt proc. Pierwszy impuls po obniżeniu stóp może być dość silny, natomiast on niewiele zmieni w zdolności kredytowej. Deweloperskie promocje, nieduża obniżka stóp, plus program wsparcia dla wąskiej grupy – gdyby te czynniki się zeszły, II połowa roku może być pod względem sprzedaży lepsza niż pierwsza.