Deweloperzy nie dowieźli. Sprzedaż mieszkań w 2024 r. słabsza od prognoz JLL

Dlaczego podaż rosła wbrew słabnącej sprzedaży? - Przyczyn było zapewne kilka. Wiara w kredyt „za zero”, zwłaszcza po opublikowaniu projektu ustawy w kwietniu to jedna. Druga – to słaba sprzedaż projektów typowo inwestycyjnych, a w związku z tym konieczność uzupełnienia oferty o inny typ produktu. Trzeci powód to sytuacja dużych spółek: chęć zrealizowania planów rocznych, opartych o wyniki sprzedaży z 2023 r., podtrzymana przez dobrą sprzedaż w pierwszych miesiącach 2024. W przypadku Warszawy, Trójmiasta, ale też Krakowa i Wrocławia – niska oferta na początku roku, zachęcająca do uruchamiania kolejnych projektów. W sumie – bezwładność podaży, działającej tak, jakby rok 2023 nie był krótkotrwałą efemerydą, lecz miał się - z grubsza – powtórzyć w 2024 w podobnym schemacie: słabszy popyt w pierwszej połowie roku, lepszy w drugiej – powiedziała Gawrońska. - Ostatnie miesiące 2024 r. to czas względnego spokoju, choć trudno mówić o normalności. Jakaś część potencjalnego popytu wciąż czeka – albo na kolejny program wsparcia nabywców pierwszych mieszkań, albo na wyraźny spadek cen – podkreśliła.

Rynek mieszkaniowy czeka na spadek stóp procentowych

Co dalej? - Największa nadzieja wiąże się z prognozą spadku stóp procentowych, które pomogłyby ukształtować koszt kredytu hipotecznego bliżej poziomu 5-6 proc, co można uznać za nową normalność. Jednak proces ten nie nastąpi zapewne szybko, a rozłożony będzie na kolejne dwa lata. Drugim czynnikiem, który może ożywić rynek, mógłby być program wsparcia nabywców, dość mgliście zapowiadany przez ministerstwo rozwoju. Jednak, jego potencjalny wpływ na rynek będzie można szacować dopiero wówczas, gdy pojawią się uzgodnione w ramach koalicji konkrety – skomentował Kazimierz Kirejczyk, senior strategy advisor w JLL.

2024 r. to polityczne przepychanki i chaos informacyjny związany z programem „Na start”. Na początku 2025 r. mamy poznać nowy pomysł resortu rozwoju – to wciąż program dopłat do kredytów, ale z limitami cen za mkw. mieszkań. Jednak i przy takiej modyfikacji nie widać zgody w koalicji. Polska 2050 i Lewica o żadnych dopłatach nie chcą słyszeć – postulują skoncentrowanie się państwa na budownictwie społecznym.