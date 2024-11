Katarzyna Kuniewicz,  Otodom Analytics: Dłuższa stabilizacja na rynku mieszkań

Wokół programu dopłat mamy jeszcze większe zamieszanie z dymisją wiceministra na czele. Czy ten program wpływa jeszcze na wyobraźnię potencjalnych kupujących? Czy dopiero obniżki stóp procentowych spowodują większy ruch na rynku?

Patrzymy na to, co może się stać ze stopami, bo obniżki to – jak się wydaje – jedyny racjonalny i dostępny w tej chwili czynnik, który mógłby wpłynąć na zmianę na rynku mieszkaniowym. Jednak prognozy mówią o obniżce rzędu 1–2 pkt proc. najwcześniej w 2025 r. – oczywiście wiele będzie zależeć od inflacji. Czy taka obniżka radykalnie wpłynie na rynek mieszkaniowy?

Uważam, że już teraz mamy wpływ na rynek przez samą perspektywę obniżki stóp, jest ona bowiem wyceniana, ma przełożenie na WIBOR. Nie ma tu oczywiście radykalnego ruchu, niemniej przewidywania, że stopy zostaną obniżone, dają trochę oddechu tym, którzy poszukują kredytu i są na granicy, zastanawiają się, co robić.

W samym IV kwartale co innego może stać za rozpędzeniem się sprzedaży, czyli konieczność domknięcia wyniku, wykonania rocznego planu przez deweloperów. Można się spodziewać zachęt dla klientów w postaci upustów, gratisowych miejsc parkingowych czy komórek lokatorskich. Po to, by przekonać część potencjalnego popytu, który jest na rynku, do zawarcia transakcji. Bo jest grupa, która wstrzymuje się z decyzją, ale krąży po rynku, obserwuje. Proszę zwrócić uwagę, jak wciąż dużo mamy zapytań o kredyt hipoteczny. Trwa nieustanne sprawdzanie rynku. Deweloperzy zatem mogą zachęcać do dokonania transakcji do końca roku. Myślę, że na przełomie listopada i grudnia będziemy widzieć wiele atrakcyjnych ofert, które mogą się przełożyć na wyraźnie lepszy wynik sprzedaży mieszkań w ostatnim kwartale wobec minionego kwartału.

Pamiętajmy jednak, że poza rynkiem pierwotnym jest jeszcze wtórny, bardzo istotny i stanowiący alternatywę dla kupujących. Mamy również rynek najmu. We wszystkich tych trzech segmentach oferta jest dość wysoka. Mówimy więc zatem o stabilizacji rynku pierwotnego niż odbiciu.

Co do kredytu „Na start” – myślę, że się pojawi, ale w bardzo okrojonej formie, w ramach pakietu różnych innych rozwiązań, i nie zaburzy istotnie tego, co widzimy obecnie. Obniżki stóp zadziałają wspomagająco, ale 2025 r. zapowiada się jako zaledwie trochę lepszy niż mijający.

Za nami kolejny miesiąc, kiedy liczba wprowadzanych lokali jest większa od liczby sprzedanych mieszkań. Oferta jest największa od lat. To racjonalne działanie deweloperów?

Oferta to dziś 54 tys. mieszkań, najwięcej od połowy 2022 r., ale cały czas mówimy o odbudowie oferty po dołku – jeszcze rok temu w sprzedaży było tylko 34 tys. lokali.