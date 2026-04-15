Z tego artykułu dowiesz się: Jak przebiega debiut Syn2bio na giełdzie.

Z jakich powodów spółka Synektik zdecydowała się na podział biznesu.

Jaki jest główny profil działalności operacyjnej Syn2bio.

Jaki zakres działalności pozostanie w Synektiku.

Obok notowanego już na giełdzie Synektika, od dziś na warszawskim parkiecie jest też Syn2bio – spółka, do której wydzielona została działalność związana z badaniami nad kardioznacznikiem oraz przyszłą komercjalizacją tego radiofarmaceutyku.

Reklama Reklama

Syn2bio to 400. spółka notowana na rynku głównym i trzeci tegoroczny debiutant. Na razie notowania nie ruszyły – kurs znajduje się w fazie równoważenia. Teoretyczny kurs otwarcia wskazuje na znaczącą przewagę popytu.

Czytaj więcej Debiuty Syn2bio podąży własną ścieżką. Czy przyciągnie inwestorów? Na warszawskiej giełdzie pojawi się nowa biotechnologiczna spółka, która ma kilka mocnych argumentów. Pierwsze sesje mogą przynieść spore przetasow...

Dlaczego Synektik podzielił biznes

27 marca 2026 r. sąd rejestrowy wpisał do KRS podwyższenie kapitału zakładowego Syn2bio związane z emisją akcji podziałowych dla akcjonariuszy Synektika. Oznaczało to formalne zakończenie procesu podziału Synektika na dwa niezależne podmioty.

– Podział Synektika stał się faktem. Do Syn2bio wydzieliliśmy działalność związaną z rozwojem kardioznacznika – naszym flagowym projektem badawczo-rozwojowym. Spółka ta ma zapewnione środki na kontynuowanie badań klinicznych przez kolejnych 12–14 miesięcy. Syn2bio będzie ponadto mogła ubiegać się o finansowanie z grantów, dotacji oraz programów przeznaczonych dla MŚP, które dla Synektika – jako dużego przedsiębiorstwa – nie były już dostępne. Z kolei Synektik, który dotychczas finansował koszty badań, zyska przestrzeń do dalszej poprawy rentowności i zwiększania wypłat dywidendy – tak komentował podział biznesu Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika oraz prezes Syn2bio. Podkreślał, że dzięki podziałowi na GPW notowane będą dwie niezależne firmy o odmiennym profilu działalności, przyciągające inwestorów o różnym podejściu do ryzyka i oczekiwaniach.

– Pozwoli to na bardziej adekwatną wycenę obu spółek, lepiej odzwierciedlającą ich potencjał i kierunki rozwoju. Sądzę, że w dłuższej perspektywie powinno to przełożyć się na wzrost wartości akcji obu firm – ocenia Kozanecki.

Czym zajmuje się Syn2bio

Głównym przedmiotem działalności Syn2bio będzie dalszy rozwój projektu kardioznacznika oraz jego komercjalizacja, a w przyszłości także poszukiwanie nowych, innowacyjnych cząsteczek farmaceutycznych.

Kardioznacznik jest przeznaczony do diagnostyki chorób serca. W wyniku podziału Syn2bio przejmuje od Synektika wyłączne prawa do produkcji i sprzedaży tego znacznika. Jest on pod ochroną patentową na najbardziej istotnych rynkach, w tym Europy i Japonii, oraz jest w procesie uzyskiwania ochrony patentowej w Stanach Zjednoczonych. Synektik informuje, że z sukcesem zakończył pierwszą oraz drugą fazę badań klinicznych i obecnie jest na zaawansowanym etapie badań trzeciej, ostatniej fazy. Pozytywne zakończenie tego etapu umożliwi rozpoczęcie procesu rejestracyjnego w Europie i Stanach Zjednoczonych, niezbędnego do wprowadzenia kardioznacznika do obrotu na tych rynkach.

Głównym źródłem przyszłych przychodów Syn2bio będą umowy partneringowe, czyli np. licencje na produkcję kardioznacznika udzielone podmiotom trzecim lub własna produkcja przez Syn2bio. W opinii spółki największy potencjał związany z przyszłą komercjalizacją kardioznacznika jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie co roku wykonuje się około 7 milionów badań perfuzji mięśnia sercowego.

Synektik zapowiedział, że wyposaży Syn2bio w odpowiednie środki do kontynuowania badań klinicznych przez okres kolejnych 12-14 miesięcy po podziale. Łączna kwota finansowania zapewniona przez Synektik to 50 mln zł (licząc od daty wyceny spółek na potrzeby podziału, tj. od 30 czerwca 2025 r.). Spółka Syn2bio będzie ponadto mogła ubiegać się o środki pochodzące z grantów, dotacji oraz programów finansowania badań rozwojowych przeznaczonych dla MŚP.

Pozostała działalność prowadzona obecnie przez Synektik pozostanie w dotychczasowej spółce. Będzie się ona nadal zajmować dystrybucją i serwisem innowacyjnych urządzeń medycznych, opracowywaniem własnych rozwiązań informatycznych oraz produkcją i sprzedażą radiofarmaceutyków.