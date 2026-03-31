Nad akcjami firmy Mercator znów jaśniej zaświeciło słońce. Tylko w ciągu miesiąca akcje spółki podrożały o około 18 proc. – Po blisko trzech miesiącach wąskiej konsolidacji w notowaniach spółki Mercator Medical pojawiła się wyraźna ekspansja zmienności. Tym razem to strona popytowa przejęła inicjatywę, doprowadzając do skutecznego przełamania długoterminowej linii trendu spadkowego. Kluczowe znaczenie miało uprzednie „podparcie” kursu na wstędze średnich EMA21-50, które stworzyło techniczną bazę do dalszego ruchu i umożliwiło wybicie ponad EMA200, jednocześnie poprawiając styczniowe lokalne maksimum. Krótka próba cofnięcia z 26-27 marca miała charakter typowego ruchu powrotnego, a jej ograniczony zasięg dodatkowo potwierdził rosnącą rolę EMA200 jako wsparcia dynamicznego – wskazuje Piotr Kaźmierkiewicz, analityk BM Pekao.

Mercator Medical z kierunkiem na północ

Kolejne pozytywne sygnały pojawiły się podczas poniedziałkowej sesji. Również wtorek rozpoczął się od zwyżki cen Mercatora. – Wczorajsza świeca typu białe marubozu, uformowana przy podwyższonym wolumenie i zamknięciu na nowych maksimach impulsu, stanowi silny sygnał potwierdzający zmianę średnioterminowego układu sił na wzrostowy. Z kolei dzisiejsze wybicie ponad górne ograniczenie kanału wzrostowego, zgodnie z klasyczną interpretacją analizy technicznej, implikuje potencjał ruchu o szerokości wybitego kanału, co przekłada się na docelowy zasięg w rejonie 52 zł. Dodatkowo wskaźnik MACD generuje sygnał kupna, wspierając kontynuację trendu – podkreśla Kaźmierkiewicz.