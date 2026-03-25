Pure Biologics znów królem sesji. Czy inwestorzy dobrze oceniają sytuację?

Pure Biologics było we wtorek liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie. Popyt pojawił się po godz. 11, kiedy na rynek trafił komunikat o wynikach badań w jednym z kluczowych projektów. Na finiszu wczorajszej sesji akcje Pure Biologics wyceniono na 1,98 zł po wzroście o 38,8 proc. Dziś również dominuje popyt. Przed południem akcje drożeją o 33 proc. do ponad 2,6 zł. Od rana właściciela zmieniły już walory o wartości sięgającej 5 mln zł. Jak na tak niewielką spółkę to wyjątkowo dużo.
O ponad 30 proc. drożeją dziś akcje biotechnologicznej spółki po tym jak podała wyniki badań w jednym ze swoich flagowych projektów. Wnioski są poz...
Spółka wczoraj poinformowała, że „uzyskane wyniki badania klinicznego fazy 0 kandydata na lek PBA-0111 potwierdzają zamierzony mechanizm działania u ludzi oraz wspierają zasadność dalszego rozwoju klinicznego projektu”.
Badanie kliniczne przeprowadzono w USA. Zrekrutowanych zostało sześciu pacjentów z mięsakiem tkanek miękkich. Badania potwierdziły obecność tzw. celu molekularnego oraz komórek układu odpornościowego w mikrośrodowisku guza.
Ale warto mieć też na uwadze informację, że nie zaobserwowano jednoznacznych dowodów na bezpośrednie zabijanie komórek nowotworowych w miejscu podania leku, co może jednak – zdaniem spółki – wynikać z niskiego poziomu białka, ograniczonej liczby komórek efektorowych lub niewystarczającego czasu ekspozycji guza na PBA-0111 w warunkach badania fazy 0.
Zarząd podkreśla, że uzyskane informacje są istotne, gdyż dotyczą kluczowego kamienia milowego (badanie na ludziach) we flagowym projekcie PB003G i pozwalają na kontynuację wysiłków zmierzających do jego komercjalizacji.
Choć wnioski płynące z tej części badania są raczej pozytywne, to inwestorzy powinni mieć na uwadze, że do ostatecznych wyników i komercjalizacji projektu jeszcze daleka droga.
Czas pokaże, jak spółka poradzi sobie z finansowaniem dalszej działalności i badań – w ostatnich kwartałach zmagała się z problemami z płynnością.
Zarząd pod koniec czerwca 2025 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Uzasadnił to faktem, że firma stała się niewypłacalna. Ale jednocześnie rozpoczęły się działania mające na celu poprawę płynności. Renegocjowano umowę dotyczącą zadłużenia z ACRX. Podwyższono też kapitał zakładowy. To sprawiło, że płynność się poprawiła i we wrześniu zarząd wystąpił do sądu o wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
Pure Biologics przeniosło się z NewConnect na rynek główny GPW 14 grudnia 2020 r. Cena akcji w IPO wynosiła 90 zł. Na finiszu pierwszej sesji PDA podrożały do 94 zł. Po początkowych wzrostach kurs wszedł w długoterminowy trend spadkowy. Od debiutu na rynku głównym akcje potaniały o 97 proc.
