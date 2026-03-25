Pure Biologics znów królem sesji. Czy inwestorzy dobrze oceniają sytuację?

Ale warto mieć też na uwadze informację, że nie zaobserwowano jednoznacznych dowodów na bezpośrednie zabijanie komórek nowotworowych w miejscu podania leku, co może jednak – zdaniem spółki – wynikać z niskiego poziomu białka, ograniczonej liczby komórek efektorowych lub niewystarczającego czasu ekspozycji guza na PBA-0111 w warunkach badania fazy 0.

Zarząd podkreśla, że uzyskane informacje są istotne, gdyż dotyczą kluczowego kamienia milowego (badanie na ludziach) we flagowym projekcie PB003G i pozwalają na kontynuację wysiłków zmierzających do jego komercjalizacji.

W jakiej sytuacji jest Pure Biologics

Choć wnioski płynące z tej części badania są raczej pozytywne, to inwestorzy powinni mieć na uwadze, że do ostatecznych wyników i komercjalizacji projektu jeszcze daleka droga.

Czas pokaże, jak spółka poradzi sobie z finansowaniem dalszej działalności i badań – w ostatnich kwartałach zmagała się z problemami z płynnością.

Zarząd pod koniec czerwca 2025 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Uzasadnił to faktem, że firma stała się niewypłacalna. Ale jednocześnie rozpoczęły się działania mające na celu poprawę płynności. Renegocjowano umowę dotyczącą zadłużenia z ACRX. Podwyższono też kapitał zakładowy. To sprawiło, że płynność się poprawiła i we wrześniu zarząd wystąpił do sądu o wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Pure Biologics przeniosło się z NewConnect na rynek główny GPW 14 grudnia 2020 r. Cena akcji w IPO wynosiła 90 zł. Na finiszu pierwszej sesji PDA podrożały do 94 zł. Po początkowych wzrostach kurs wszedł w długoterminowy trend spadkowy. Od debiutu na rynku głównym akcje potaniały o 97 proc.