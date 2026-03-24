Pure Biologics jest dziś liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie. Popyt pojawił się po godz. 11, kiedy na rynek trafił komunikat o wynikach badań w jednym z kluczowych projektów.
Przed końcówką sesji akcje Pure Biologics są wyceniane na 1,98 zł po wzroście o 39 proc. Wartość obrotu sięgnęła 3 mln zł.
„Uzyskane wyniki badania klinicznego fazy 0 kandydata na lek PBA-0111 potwierdzają zamierzony mechanizm działania u ludzi oraz wspierają zasadność dalszego rozwoju klinicznego projektu” – to kluczowy fragment raportu.
Spółka informuje, że wczoraj dostała informację o zakończeniu analizy wyników badania klinicznego fazy 0 kandydata na lek PBA-0111 i dostarczeniu przez wykonawcę badania, firmę Presage Biosciences, końcowego raportu z analizy.
Badanie kliniczne przeprowadzono w USA, miało charakter wieloośrodkowy. Zrekrutowanych zostało 6 pacjentów z mięsakiem tkanek miękkich. Celem badania było potwierdzenie mechanizmu działania cząsteczki u ludzi na poziomie molekularnym i komórkowym. Pacjentom podano mikrodawki PBA-0111 bezpośrednio do guza, a następnie – w czasie od 2 do 96 godzin – usunięto guzy i poddano je analizie biomarkerów – molekularnych oznak potwierdzających działanie kandydata na lek zgodnego z założonym mechanizmem. Badania potwierdziły obecność celu molekularnego oraz komórek układu odpornościowego w mikrośrodowisku guza.
W raporcie możemy przeczytać również, że nie zaobserwowano jednoznacznych dowodów na bezpośrednie zabijanie komórek nowotworowych w miejscu podania leku, co może jednak wynikać z niskiego poziomu białka, ograniczonej liczby tzw. komórek efektorowych lub niewystarczającego czasu ekspozycji guza.
U pięciu pacjentów zaobserwowano oznaki tzw. działania immunomodulacyjnego. U dwóch z sześciu odnotowano zmniejszenie liczby immunosupresyjnych limfocytów T regulatorowych, których zabijanie jest jednym z głównych mechanizmów działania PBA-0111. U pięciu z sześciu pacjentów zaobserwowano tendencję do wzrostu aktywności cytotoksycznych limfocytów T, co może świadczyć o aktywacji odpowiedzi immunologicznej w guzie.
Akcje biotechnologicznej spółki są dziś liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie. Co się dzieje?
Zarząd ocenia, że uzyskane wyniki potwierdzają zamierzony mechanizm działania PBA-0111 u ludzi oraz wspierają zasadność dalszego rozwoju klinicznego projektu. Podkreśla, że uzyskane informacje są istotne, gdyż dotyczą kluczowego kamienia milowego (badanie na ludziach) we flagowym projekcie.
Kurs Pure Biologics porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym. Dwanaście miesięcy temu akcje kosztowały kilkanaście złotych.
Kilka dni temu ACRX Investments zmniejszył udział w akcjonariacie spółki i zszedł poniżej 5-proc. progu. Wcześniej miał ponad 16 proc.
Niedawno spółka podwyższyła kapitał. Zarząd GPW 20 stycznia dopuścił do obrotu na rynku równoległym ponad 4 mln akcji serii P1 (ich cena emisyjna wynosiła 1 zł). Było to już kolejne podwyższenie kapitału. Wynosi on aktualnie 1 224 471,6 zł i dzieli się na 12 244 716 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda. W tym są emisje akcji serii A, B,1, B2, C, D, E, F, G, H, I, K, J, L, M, N, P1 (ponad 4 mln sztuk) i P2 (też ponad 4 mln sztuk).
Zarząd pod koniec czerwca 2025 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Uzasadnił to faktem, że firma stała się niewypłacalna. Ale jednocześnie rozpoczęły się działania mające na celu poprawę płynności. Spółce udało się zawrzeć umowę z ACRX, dotyczącą wydłużenia terminu spłaty pożyczki. Latem walne zgromadzenie zdecydowało w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 4 081 572 walorów. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii P1 na 1 zł. 27 sierpnia 2025 r. nastąpił przydział papierów. We wrześniu zarząd poinformował o złożeniu do sądu wniosku o wycofanie wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości. Tłumaczył ten krok istotną poprawą sytuacji finansowej.
Czytaj więcej
Zarząd Pure Biologics chce wycofania wniosku o upadłość po tym jak spółka pozyskała środki z emisji i zrestrukturyzowała zadłużenie. Akcje mocno dr...
Pure Biologics przeniosło się z NewConnect na rynek główny GPW 14 grudnia 2020 r. Cena akcji w IPO wynosiła 90 zł. Na finiszu pierwszej sesji PDA podrożały do 94 zł. Po początkowych wzrostach kurs wszedł w długoterminowy trend spadkowy.
