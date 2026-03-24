Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego akcje Pure Biologics mocno drożeją?

Co ogłoszono w ramach badania klinicznego kandydata na lek?

Jak przeprowadzono to badanie kliniczne i co było jego głównym celem?

W jakiej sytuacji jest Pure Biologics?

Pure Biologics jest dziś liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie. Popyt pojawił się po godz. 11, kiedy na rynek trafił komunikat o wynikach badań w jednym z kluczowych projektów.

Przed końcówką sesji akcje Pure Biologics są wyceniane na 1,98 zł po wzroście o 39 proc. Wartość obrotu sięgnęła 3 mln zł.

Jakie są plany Pure Biologics

„Uzyskane wyniki badania klinicznego fazy 0 kandydata na lek PBA-0111 potwierdzają zamierzony mechanizm działania u ludzi oraz wspierają zasadność dalszego rozwoju klinicznego projektu” – to kluczowy fragment raportu.

Spółka informuje, że wczoraj dostała informację o zakończeniu analizy wyników badania klinicznego fazy 0 kandydata na lek PBA-0111 i dostarczeniu przez wykonawcę badania, firmę Presage Biosciences, końcowego raportu z analizy.