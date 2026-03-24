Firmy
Notowania
Reklama

Szaleństwo na akcjach Pure Biologics. Entuzjazm jest uzasadniony?

O ponad 30 proc. drożeją dziś akcje biotechnologicznej spółki po tym jak podała wyniki badań w jednym ze swoich flagowych projektów. Wnioski są pozytywne, ale do ewentualnej komercjalizacji jeszcze daleko.

Publikacja: 24.03.2026 17:16

Foto: AdobeStock

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego akcje Pure Biologics mocno drożeją?
  • Co ogłoszono w ramach badania klinicznego kandydata na lek?
  • Jak przeprowadzono to badanie kliniczne i co było jego głównym celem?
  • W jakiej sytuacji jest Pure Biologics?

Pure Biologics jest dziś liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie. Popyt pojawił się po godz. 11, kiedy na rynek trafił komunikat o wynikach badań w jednym z kluczowych projektów.

Przed końcówką sesji akcje Pure Biologics są wyceniane na 1,98 zł po wzroście o 39 proc. Wartość obrotu sięgnęła 3 mln zł.

Jakie są plany Pure Biologics

„Uzyskane wyniki badania klinicznego fazy 0 kandydata na lek PBA-0111 potwierdzają zamierzony mechanizm działania u ludzi oraz wspierają zasadność dalszego rozwoju klinicznego projektu” – to kluczowy fragment raportu.

Spółka informuje, że wczoraj dostała informację o zakończeniu analizy wyników badania klinicznego fazy 0 kandydata na lek PBA-0111 i dostarczeniu przez wykonawcę badania, firmę Presage Biosciences, końcowego raportu z analizy.

Reklama
Reklama

Badanie kliniczne przeprowadzono w USA, miało charakter wieloośrodkowy. Zrekrutowanych zostało 6 pacjentów z mięsakiem tkanek miękkich. Celem badania było potwierdzenie mechanizmu działania cząsteczki u ludzi na poziomie molekularnym i komórkowym. Pacjentom podano mikrodawki PBA-0111 bezpośrednio do guza, a następnie – w czasie od 2 do 96 godzin – usunięto guzy i poddano je analizie biomarkerów – molekularnych oznak potwierdzających działanie kandydata na lek zgodnego z założonym mechanizmem. Badania potwierdziły obecność celu molekularnego oraz komórek układu odpornościowego w mikrośrodowisku guza.

W raporcie możemy przeczytać również, że nie zaobserwowano jednoznacznych dowodów na bezpośrednie zabijanie komórek nowotworowych w miejscu podania leku, co może jednak wynikać z niskiego poziomu białka, ograniczonej liczby tzw. komórek efektorowych lub niewystarczającego czasu ekspozycji guza.

U pięciu pacjentów zaobserwowano oznaki tzw. działania immunomodulacyjnego. U dwóch z sześciu odnotowano zmniejszenie liczby immunosupresyjnych limfocytów T regulatorowych, których zabijanie jest jednym z głównych mechanizmów działania PBA-0111. U pięciu z sześciu pacjentów zaobserwowano tendencję do wzrostu aktywności cytotoksycznych limfocytów T, co może świadczyć o aktywacji odpowiedzi immunologicznej w guzie.

W jakiej sytuacji jest Pure Biologics

Zarząd ocenia, że uzyskane wyniki potwierdzają zamierzony mechanizm działania PBA-0111 u ludzi oraz wspierają zasadność dalszego rozwoju klinicznego projektu. Podkreśla, że uzyskane informacje są istotne, gdyż dotyczą kluczowego kamienia milowego (badanie na ludziach) we flagowym projekcie.

Kurs Pure Biologics porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym. Dwanaście miesięcy temu akcje kosztowały kilkanaście złotych.

Reklama
Reklama

Kilka dni temu ACRX Investments zmniejszył udział w akcjonariacie spółki i zszedł poniżej 5-proc. progu. Wcześniej miał ponad 16 proc.

Niedawno spółka podwyższyła kapitał. Zarząd GPW 20 stycznia dopuścił do obrotu na rynku równoległym ponad 4 mln akcji serii P1 (ich cena emisyjna wynosiła 1 zł). Było to już kolejne podwyższenie kapitału. Wynosi on aktualnie 1 224 471,6 zł i dzieli się na 12 244 716 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda. W tym są emisje akcji serii A, B,1, B2, C, D, E, F, G, H, I, K, J, L, M, N, P1 (ponad 4 mln sztuk) i P2 (też ponad 4 mln sztuk).

Zarząd pod koniec czerwca 2025 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Uzasadnił to faktem, że firma stała się niewypłacalna. Ale jednocześnie rozpoczęły się działania mające na celu poprawę płynności. Spółce udało się zawrzeć umowę z ACRX, dotyczącą wydłużenia terminu spłaty pożyczki. Latem walne zgromadzenie zdecydowało w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 4 081 572 walorów. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii P1 na 1 zł. 27 sierpnia 2025 r. nastąpił przydział papierów. We wrześniu zarząd poinformował o złożeniu do sądu wniosku o wycofanie wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości. Tłumaczył ten krok istotną poprawą sytuacji finansowej.

Pure Biologics przeniosło się z NewConnect na rynek główny GPW 14 grudnia 2020 r. Cena akcji w IPO wynosiła 90 zł. Na finiszu pierwszej sesji PDA podrożały do 94 zł. Po początkowych wzrostach kurs wszedł w długoterminowy trend spadkowy.

Powiązane notowania

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama