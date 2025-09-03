Ważą się losy biotechnologicznej spółki Pure Biologics. Zarząd deklarował, że po pozyskaniu środków wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zostanie wycofany. W dniu 27 sierpnia dokonano przydziału nowych akcji, ale na razie ze spółki nie napłynęła informacja o wycofaniu wniosku.

Reklama

Zapytaliśmy Pure Biologics czy zarząd zamierza wniosek wycofać, a jeśli tak – to kiedy. Mimo ponowienia pytań nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Pure Biologics na krawędzi. Trwa wyścig z czasem Zamiarem zarządu jest wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości najpóźniej w dniu dokonania przydziału akcji serii P1 - wynika z dokumentu ofertowego Pure Biologics. A co jeśli sąd wcześniej ogłosi upadłość spółki?

Czy Pure Biologics upadnie?

Zarząd pod koniec czerwca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Uzasadnił to faktem, że firma stała się niewypłacalna. Ale jednocześnie rozpoczęły się działania mające na celu poprawę płynności i wiele wskazuje, że działania te przyniosły pozytywny efekt.

Spółce udało się zawrzeć umowę z ACRX (dotyczącą wydłużenia terminu spłaty pożyczki). Z kolei 30 czerwca walne zgromadzenie zdecydowało w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 4 081 572 walorów. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii P1 na 1 zł. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w wykonaniu prawa poboru ustalono na 24 lipca, a zakończenie na 14 sierpnia. 27 sierpnia miał nastąpić przydział nowych papierów. I tak też się stało.