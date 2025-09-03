Ważą się losy biotechnologicznej spółki Pure Biologics. Zarząd deklarował, że po pozyskaniu środków wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zostanie wycofany. W dniu 27 sierpnia dokonano przydziału nowych akcji, ale na razie ze spółki nie napłynęła informacja o wycofaniu wniosku.
Zapytaliśmy Pure Biologics czy zarząd zamierza wniosek wycofać, a jeśli tak – to kiedy. Mimo ponowienia pytań nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Zamiarem zarządu jest wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości najpóźniej w dniu dokonania przydziału akcji serii P1 - wynika z dokumentu ofertowego Pure Biologics. A co jeśli sąd wcześniej ogłosi upadłość spółki?
Zarząd pod koniec czerwca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Uzasadnił to faktem, że firma stała się niewypłacalna. Ale jednocześnie rozpoczęły się działania mające na celu poprawę płynności i wiele wskazuje, że działania te przyniosły pozytywny efekt.
Spółce udało się zawrzeć umowę z ACRX (dotyczącą wydłużenia terminu spłaty pożyczki). Z kolei 30 czerwca walne zgromadzenie zdecydowało w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 4 081 572 walorów. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii P1 na 1 zł. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w wykonaniu prawa poboru ustalono na 24 lipca, a zakończenie na 14 sierpnia. 27 sierpnia miał nastąpić przydział nowych papierów. I tak też się stało.
Z ostatniego raportu bieżącego wynika, że 27 sierpnia zarząd podjął uchwałę o przydziale na rzecz inwestorów łącznie 4 081 572 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Wartość oferty (cena emisyjna to 1 zł) wyniosła 4 081 572 zł.
„Nie uzyskaliśmy wystarczających dowodów, które uprawdopodobniają założenia przyjęte przez zarząd w planie przepływów pieniężnych - czytamy w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania raportu Pure Biologics.
Pure przeniosło się z NewConnect na rynek główny GPW 14 grudnia 2020 r. Cena akcji w IPO wynosiła 90 zł. Na finiszu pierwszej sesji PDA podrożały do 94 zł. Po początkowych wzrostach kurs wszedł w długoterminowy trend spadkowy. Obecnie akcje kosztują 6,3 zł.
Zarząd podkreśla, że emisja pozwoli spółce na kontynuację badań klinicznych Fazy 0 na cząsteczce PBA-0111 oraz otworzy możliwość ponownej próby komercjalizacji wypracowanych projektów.
Łączne prognozowane wpływy do spółki w okresie od sierpnia do grudnia 2025 r. wynoszą 7,57 mln zł. Z kolei łączne prognozowane wydatki w tym okresie to 7,25 mln zł.
„Na podstawie powyższych symulacji można wskazać, że w wyniku poczynionych przez spółkę działań mających na celu poprawę kondycji finansowej Pure Biologics zaistnieją przesłanki do wycofania przez zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości. Dzięki wydłużeniu terminu spłaty pożyczki od ACRX oraz zobowiązaniu tego podmiotu do objęcia akcji serii P1, roszczenia wierzycieli, m.in. ABM, zostaną zaspokojone”- czytamy w dokumencie ofertowym.
Ale jednocześnie zarząd zaznacza, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo konieczności kolejnego dokapitalizowania spółki przez inwestorów lub podmioty zewnętrzne z końcem 2025 r., w przypadku niepozyskania potencjalnego nabywcy na rozwiązania Pure.
Z dokumentu ofertowego wynikało, że istniało ryzyko iż sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki w trakcie trwania oferty publicznej. Takie postanowienie jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Zarząd straciłby wtedy automatycznie możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. A w takim scenariuszu oferta publiczna nie powinna być kontynuowana. Dokonany przydział akcji oraz brak informacji o decyzji sądu pozwalają sądzić, że ryzyko to się nie zmaterializowało.
