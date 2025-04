W ocenie zarządu dodatkowe finansowanie powinno zapewnić spółce realizację obecnej strategii i osiągnięcie zysków w 2026 roku. - Jesteśmy w przełomowym momencie - Medicalgorithmics ma dziś istotną przewagę technologiczną nawet nad największymi graczami, bo żadna inna firma nie oferuje tak zaawansowanych i niedawno certyfikowanych w USA i Europie (FDA i CE) algorytmów AI i nowoczesnego oprogramowania do analizy EKG. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać nasze przewagi do ekspansji naszego oprogramowania na skalę globalną i „kuć żelazo, póki gorące”. Mając do wyboru poprawę krótkoterminowych wyników w tym roku kosztem ograniczenia rozwoju biznesu w horyzoncie kolejnych lat, w porozumieniu z wiodącym akcjonariuszem Biofund zdecydowaliśmy się na zwiększenie naszych inwestycji w zespoły deweloperskie, poszerzając zakresy wdrożeń w kluczowych projektach. Dotyczy to także naszego największego klienta w USA, który zdecydował się znacząco rozszerzyć zakres współpracy, co wymaga odpowiedniego, rozszerzenia naszych zasobów i zespołu - zapowiada Maciej Gamrot, członek zarządu Medicalgorithmics ds. finansowych.

Wyjaśnia, ze finansowanie z BioFund pozwoli spółce natychmiast i w maksymalnie efektywny sposób zacząć realizować projekty umacniając pozycję rynkową firmy. - Choć zwiększenie naszego zaangażowania w ich realizację w najbliższych miesiącach wpłynie na przesunięcie osiągnięcia progu rentowności gotówkowej, to w efekcie spodziewamy się kolosalnego zwiększenia naszego udziału w rynku, liczby badań, a więc wartości spółki oraz osiągnięcia lepszych niż obecnie zakładane wyników w horyzoncie 2026 roku - dodaje.

Medicalgorithmics przesuwa spłatę pożyczki

Dodatkowa pożyczka od BioFund będzie udostępniona w czterech transzach, od lipca do października 2025 r. Będzie oprocentowana według stałej stopy procentowej 14 proc. i będzie spłacana w USD w 45 ratach począwszy od 31 października 2026 r. do 30 czerwca 2030 r. Dodatkowo spółka podpisała z Biofund aneks przesuwający spłatę pożyczki z listopada 2024 r. Spółka zobowiązała się spłacić całą udzieloną pożyczkę wraz z należnymi odsetkami i innymi należnościami w 30 ratach, płatnych od 31 października 2026 r. do 31 marca 2029 r.

Medicalgorithmics to globalny dostawca oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, rozwijający autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych EKG oraz tomografii komputerowej serca. Firma opiera swoją działalność na oferowaniu oprogramowania z algorytmiką AI zintegrowaną z różnymi monitorami EKG oraz własnym urządzeniem w różnych modelach biznesowych dla klientów na całym świecie. Zgodnie z aktualną strategią firma skupia się obecnie na sprzedaży oprogramowania diagnostycznego o najwyższej marżowości, a sprzedaż urządzeń stanowi jedynie opcjonalną ofertę dla klientów.