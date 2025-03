Grzegorz Stefański, prezes Urteste: Test na raka trzuski jest, czas na badania

Jaki budżet macie założony na europejskie badania?

Mieliśmy własne analizy, ile takie badania powinny kosztować. Potwierdziły się one na drodze analizy rynku. To jest poziom około 10 mln zł. Jest to badanie znacznie tańsze od amerykańskiego. Finansowanie europejskiego badania klinicznego mamy zagwarantowane. Mamy pieniądze na jego ukończenie.

Kiedy możecie ubiegać się o certyfikację testu w Europie?

Jeśli chodzi o Europę, nie mamy takiego mechanizmu jak Breakthrough Designation, który jest w Stanach Zjednoczonych i o który będziemy się tam ubiegać. Jest to ułatwiona ścieżka dla firm rozwijających testy, które mają znaczenie dla populacji amerykańskiej.

W Europie będziemy musieli czekać na finalne raporty z badania klinicznego, które zostaną przedstawione jednostce notyfikowanej. Proces uzyskania certyfikatu mniej więcej trwa około sześciu miesięcy.

Czy spółka ma już ten test? Można go użyć i zacząć badania?

Tak, mamy finalny prototyp, czyli wszystkie buteleczki, kartoniki, opracowaną szatę graficzną. Test jest gotowy do badania. Ostateczna, formalna wersja, powinna pojawić się pod koniec maja.

Badania kliniczne testu na raka trzustki miały ruszyć pod koniec 2023 r., a na komercjalizację liczyliście w 2025 r. Takie były pierwotne założenia. Dlaczego wszystko się tak odsunęło w czasie?

Uważamy, że komercjalizacja projektu Panuri jest możliwa w każdym momencie. Naszym celem jest, żeby w ciągu najbliższych 12 miesięcy do niej doszło. Od początku twierdziliśmy, że najpóźniejszym okresem komercjalizacji będzie połowa 2026 r. Ten proces by dużo szybciej przebiegał, gdybyśmy rozpoczęli badania kliniczne.

Niestety te opóźnienia są. Mogliśmy badania rozpocząć wcześniej, ale dyskusje z amerykańską FDA (Agencja ds. Żywności i Leków – red.) były bardzo ważne. Jeśli chcemy z sukcesem wprowadzać na rynek amerykański tego typu produkt, musimy uwzględnić potrzebę FDA, potrzebę pacjenta amerykańskiego. Chodzi o to, żeby FDA rzeczywiście się zaangażowała w proces ustalenia, do czego ten produkt powinien służyć, jakie parametry powinien osiągnąć. Oczywiście bez tej dyskusji moglibyśmy przeprowadzić badanie w Stanach, bo nikt nam tego nie zabronił. Wybraliśmy drogę rozmów z FDA. Agencja bardzo się zaangażowała, nie pozwoliła nam na wprowadzenie na rynek słabego testu. FDA uważa, że jest to zbyt ważny produkt.