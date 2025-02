Prezes Molecure: szukamy leków na choroby wątroby, płuc i nowotwory

Jakie są opcje, jeśli chodzi o umowy partnerskie, jak te umowy mogą wyglądać?

W przypadku OATD-01 umowa może być zróżnicowana – w zależności od partnera, który będzie ją podpisywał. Począwszy od umowy opcyjnej i dużej płatności przy pozytywnych wynikach fazy II. Poprzez wyłączną umowę licencyjną z typową strukturą płatności, obejmującą płatność początkową i określone płatności za kolejne etapy. Po transakcje w formule w której partner przejmuje określony procent praw do cząsteczki w zamian za inwestycję finansową w jej dalszy rozwój. Jakakolwiek płatność połączona z przejęciem kosztów dalszego rozwoju OATD-01 pozwoli naszym zdaniem na finansowanie dalszego rozwoju najbardziej obiecujących programów w portfelu Molecure.

Jaka jest wartość i potencjał rynków tych chorób, w które celują OATD-01 i OATD-02?

Prognozowany wzrost rynku MASH to ponad 40 proc. CAGR rocznie, do prawie 26 mld dol. w 2032 r. W związku z tym obecnie koncentrujemy się na jak najszybszym rozpoczęciu badania OATD-01 właśnie w tym wskazaniu.

A sakroidoza?

Ona jest chorobą rzadką i wielkość rynku w momencie zaaprobowania odpowiedniej terapii szacowana jest na 1–2 mld dolarów rocznie.

Z kolei jeśli chodzi o OATD-02, skumulowana wartość rynku dla czterech nowotworów, w których badana jest ta cząsteczka (rak jelita grubego, trzustki, jajnika oraz rak nerkowokomórkowy), to około 15 miliardów dolarów.

Jak zarząd ocenia potencjał kluczowych projektów, czy dane kliniczne są obiecujące i kiedy poznamy ich szczegóły?

Na drugą połowę bieżącego roku planujemy uzyskanie wyników do analizy w badaniu związanym z sarkoidozą. Na tej podstawie możliwa będzie wstępna ocena potencjalnej skuteczności związku. Wtedy niezależna komisja wyda rekomendację co do zakresu kontynuacji badania. Z kolei w programie OATD-02, który jest aktualnie badany w fazie I u pacjentów z guzami litymi, zakończyliśmy włączanie nowych pacjentów na dawce 20 mg/dzień. Badanie cały czas postępuje. Rozważamy dalszą eskalację dawki u kolejnych pacjentów, na poziomach wyższych niż planowanych w pierwotnym protokole. Czekamy na decyzję regulatora i komisji bioetycznej.