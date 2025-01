Adiuvo jest dziś liderem wzrostów na GPW. Po południu kurs spółki zyskuje 44 proc. i oscyluje w okolicach 0,9 zł. Wczoraj na finiszu sesji notowania wyniosły 0,622 zł, zyskując 32,9 proc. Z kolei w środę kurs urósł o 37,6 proc. do 0,468 zł. To właśnie tego dnia rozpoczęła się zwyżka, spowodowana komunikatem który trafił na rynek w środę rano. Adiuvo ogłosiło, że ma kupca na sprzedaż udziałów w izraelskiej firmie Fixnip. Opracowała ona implant sutka dla kobiet, które przeszły rekonstrukcję piersi po mastektomii.

Adiuvo sprzedaje Fixnip

Formalnie stroną sprzedającą jest Joint Polish Investment Fund (JPIF), który powstał z inicjatywy grupy Adiuvo we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. JPIF 15 stycznia podpisał z europejską firmą (jej nazwy nie podano) działającą w branży urządzeń medycznych list intencyjny dotyczący możliwego nabycia akcji Fixnip.

„List nie ma charakteru wyczerpującego i co do zasady nie jest prawnie wiążący dla stron” – czytamy w raporcie bieżącym. Warunki transakcji są w trakcie negocjacji. Intencją stron jest sfinalizowanie transakcji tak szybko jak to możliwe, nie później niż do 31 marca 2025 r. Wartość nie jest znana.

Z raportu za III kwartał 2024 r. wynika, że wszystkie inwestycje funduszu JPIF zostały zakończone i nie planuje on dalszych aktywności inwestycyjnych. Spółki portfelowe takie jak Scalethings, Phase2Micro, SoundObjects oraz DreamJay nie kontynuują działalności operacyjnej, natomiast firmy Smartmedics oraz Fixnip kontynuują działania rozwojowe oraz pilotażowe w zakresie sprzedaży na rynkach europejskich. Okres inwestycyjny w funduszu JPIF kończy się 15 czerwca 2025 r.

„Wobec zbliżającego się terminu zamknięcia funduszu oraz braku dalszych inwestycji w spółki celowe, przedstawiciele Fundusz prowadzą rozmowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wcześniejszym zamknięciu Funduszu oraz wcześniejszej sprzedaży wszystkich aktywów posiadanych przez JPIF” – czytamy w raporcie za III kwartał 2024 r.