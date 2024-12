Kilkanaście procent taniały w czwartek akcje Ryvu. Po południu wyceniano je na 42 zł. To implikuje 77-proc. przestrzeń do wzrostu względem średniej ceny docelowej z najnowszych rekomendacji. Czwartkowa przecena zbiegła się z konferencją, podczas której zarząd opowiedział o postępach prac nad projektem RVU120. Trudno w przekazanych informacjach doszukiwać się przyczyny przeceny. Wręcz przeciwnie: były one raczej pozytywne.

Ryvu uruchomiło wszystkie cztery badania kliniczne fazy II zaplanowane na 2024 r. i ocenia, że postępują zgodnie z planem. Oczekuje kluczowych danych dotyczących efektywności projektu w I połowie 2025 r.

Do tej pory aktywowanych zostało 106 ośrodków klinicznych w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Francji, Niemczech i Kanadzie. Spółka szacuje, że we wszystkich czterech badaniach fazy II do końca 2024 r. będzie ich 113. Do badań włączono 78 pacjentów. Do końca roku ich liczba wzrośnie do około 100.

Spółka ma zapewnione finansowanie do I kwartału 2026 r. – Badania idą zgodnie z budżetem. Wkraczając w rok 2025, utrzymujemy wysoką dynamikę rekrutacji pacjentów. Chcemy w nadchodzących miesiącach wygenerować istotne dane dotyczące skuteczności RVU120 – powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski.