Uchwały zakładają upoważnienie zarządu do skupu do 120 tys. akcji własnych w celu umorzenia i/lub realizacji programu motywacyjnego w terminie do końca grudnia 2026 r. za łącznie nie więcej niż 120 mln zł. Równocześnie zdecydowano o wydzieleniu tej kwoty z kapitału zapasowego i przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych. Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1 zł za sztukę, a cena maksymalna 1000 zł, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 proc. kapitału zakładowego spółki.

Reklama

Warunkiem umożliwiającym objęcie akcji spółki w ramach przyjętego programu motywacyjnego będzie osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto w wysokości 100 mln zł za każdy rok kalendarzowy w latach 2024–2026 albo wielokrotności dwu- lub trzykrotności tej wartości w okresie odpowiednio dwóch lub trzech lat.

W trackie piątkowych notowań za akcje Neuki płacono na giełdzie ok. 915 zł, co oznacza zniżkę o ponad 2 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. W tym roku akcje spółki pozytywnie wyróżniały się na tle indeksów. Od początku stycznia zyskały ponad 43 proc., a kapitalizacja spółki przekroczyła poziom 4 mld zł.