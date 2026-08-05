KOSPI, indeks giełdy w Seulu, wzrósł w środę o ponad 4 proc., a Nikkei 225, główny indeks parkietu tokijskiego, zyskał ponad 3 proc. Do silnych zwyżek na tych rynkach doszło po wzrostach w USA. Nasdaq Composite zyskał w trakcie wtorkowej sesji 2,6 proc., a S&P 500 wzrósł o 1,8 proc., po raz pierwszy w historii zamykając się powyżej poziomu 7700 pkt. Rynki skoczyły we wtorek, napędzane solidnymi wynikami spółek oraz komentarzami sekretarza skarbu Scotta Bessenta, że USA i Iran mogą zbliżać się do porozumienia w sprawie otwarcia Cieśniny Ormuz. Ceny ropy spadły, a surowiec gatunku WTI zniżkował w okolice 75 USD za baryłkę.
Czytaj więcej
Akcje SpaceX spadały w handlu posesyjnym, po publikacji pierwszego raportu kwartalnego. Co prawda przychód spółki mocno wzrósł, ale inwestorom nie...
Co prawda akcje SpaceX oraz AMD traciły po około 8 proc. w handlu posesyjnym, po publikacji wyników, ale wiele innych spółek pozytywnie zaskoczyło inwestorów.
Koncern Caterpillar, który opublikował wyniki we wtorek i odnotował świetny kwartał dzięki trwającej rozbudowie infrastruktury sztucznej inteligencji, również wsparł rajd akcji. Kurs jego papierów wzrósł o ponad 5 proc. Palantir Technologies zyskiwał niemal o 30 proc. po wynikach kwartalnych, które CEO Alex Karp nazwał „pozaziemskimi”.
– Jedyną rzeczą, która naprawdę się liczyła, było pytanie o ROI napędzające wzrost zysków oraz pytanie, czy zyski nie są w bańce – a odpowiedź brzmi: nie – powiedziała Alicia Levine, dyrektor ds. inwestycji w BNY Wealth, w rozmowie z CNBC.
Wtorkowy rekord S&P 500 był już 25-tym w 2026 r. i zarazem pierwszym od 2 czerwca.
Czytaj więcej
Ogólnoświatowy indeks MSCI World zamknął się rekordowo wysoko. Amerykańskie indeksy są natomiast bliskie tegorocznym szczytom, pomimo zawirowań geo...
– Jak to się mówi, hossa wspina się po ścianie zmartwień, a my z pewnością mieliśmy sporo zmartwień w ostatnich kilku tygodniach – powiedział Michael Monaghan, zarządzający portfelem Founders 100 ETF, w wywiadzie dla MarketWatch.
We wtorek indeks S&P 500 wykazał energiczne wybicie z formacji technicznej znanej jako „flaga” lub „klin” – zazwyczaj sygnału wzrostowego, według Adama Turnquista, głównego stratega technicznego w LPL Financial. – Przebiliśmy poziom 7600 – to wszystko, co się liczy. To była górna granica zakresu – wskazuje Turnquist.
Jak najbardziej podtrzymujemy opinie o rewolucyjnym charakterze technologii AI, ale biorąc pod uwagę ryzyko, jakie jest brane przez wielu graczy w całym ekosystemie i w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanych komplikacji w samej narracji AI czy w otoczeniu makroekonomicznym, możemy być świadkami większej zmienności nie tylko na spółkach technologicznych, ale również na szerokim rynku. Z tego powodu zmieniamy nasze pozytywne nastawienie do rynków akcji na bardziej ostrożne – zwraca uwagę Alan Witczak, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas