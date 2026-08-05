Z tego artykułu dowiesz się: Co, oprócz dobrych wyników spółek, napędzało ostatnie rekordy na światowych giełdach.

Które firmy dzięki inwestycjom w infrastrukturę AI stały się motorami napędowymi hossy.

Jakie argumenty stoją za tezą, że wzrosty napędzane przez AI nie są bańką spekulacyjną.

Dlaczego, mimo fali optymizmu, analitycy zalecają większą ostrożność w najbliższej przyszłości.

KOSPI, indeks giełdy w Seulu, wzrósł w środę o ponad 4 proc., a Nikkei 225, główny indeks parkietu tokijskiego, zyskał ponad 3 proc. Do silnych zwyżek na tych rynkach doszło po wzrostach w USA. Nasdaq Composite zyskał w trakcie wtorkowej sesji 2,6 proc., a S&P 500 wzrósł o 1,8 proc., po raz pierwszy w historii zamykając się powyżej poziomu 7700 pkt. Rynki skoczyły we wtorek, napędzane solidnymi wynikami spółek oraz komentarzami sekretarza skarbu Scotta Bessenta, że USA i Iran mogą zbliżać się do porozumienia w sprawie otwarcia Cieśniny Ormuz. Ceny ropy spadły, a surowiec gatunku WTI zniżkował w okolice 75 USD za baryłkę.

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Czytaj więcej Gospodarka światowa SpaceX mocno traci po wynikach Akcje SpaceX spadały w handlu posesyjnym, po publikacji pierwszego raportu kwartalnego. Co prawda przychód spółki mocno wzrósł, ale inwestorom nie...

Co wpłynęło na zwyżki na giełdach?

Co prawda akcje SpaceX oraz AMD traciły po około 8 proc. w handlu posesyjnym, po publikacji wyników, ale wiele innych spółek pozytywnie zaskoczyło inwestorów.

Koncern Caterpillar, który opublikował wyniki we wtorek i odnotował świetny kwartał dzięki trwającej rozbudowie infrastruktury sztucznej inteligencji, również wsparł rajd akcji. Kurs jego papierów wzrósł o ponad 5 proc. Palantir Technologies zyskiwał niemal o 30 proc. po wynikach kwartalnych, które CEO Alex Karp nazwał „pozaziemskimi”.

– Jedyną rzeczą, która naprawdę się liczyła, było pytanie o ROI napędzające wzrost zysków oraz pytanie, czy zyski nie są w bańce – a odpowiedź brzmi: nie – powiedziała Alicia Levine, dyrektor ds. inwestycji w BNY Wealth, w rozmowie z CNBC.

Wtorkowy rekord S&P 500 był już 25-tym w 2026 r. i zarazem pierwszym od 2 czerwca.

– Jak to się mówi, hossa wspina się po ścianie zmartwień, a my z pewnością mieliśmy sporo zmartwień w ostatnich kilku tygodniach – powiedział Michael Monaghan, zarządzający portfelem Founders 100 ETF, w wywiadzie dla MarketWatch.

We wtorek indeks S&P 500 wykazał energiczne wybicie z formacji technicznej znanej jako „flaga” lub „klin” – zazwyczaj sygnału wzrostowego, według Adama Turnquista, głównego stratega technicznego w LPL Financial. – Przebiliśmy poziom 7600 – to wszystko, co się liczy. To była górna granica zakresu – wskazuje Turnquist.

Jak najbardziej podtrzymujemy opinie o rewolucyjnym charakterze technologii AI, ale biorąc pod uwagę ryzyko, jakie jest brane przez wielu graczy w całym ekosystemie i w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanych komplikacji w samej narracji AI czy w otoczeniu makroekonomicznym, możemy być świadkami większej zmienności nie tylko na spółkach technologicznych, ale również na szerokim rynku. Z tego powodu zmieniamy nasze pozytywne nastawienie do rynków akcji na bardziej ostrożne – zwraca uwagę Alan Witczak, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI.