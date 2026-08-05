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Grupa Grodno korzysta z ożywienia

Grupa w bieżącym roku obrotowym może pochwalić się efektownym wzrostem sprzedaży. Czy pójdą za tym marże?

Publikacja: 05.08.2026 06:00

Grupa Grodno korzysta z ożywienia

Foto: materiały prasowe

Jacek Mysior

Wyniki lipcowej sprzedaży podtrzymały zainteresowanie akcjami giełdowego dystrybutora materiałów elektrotechnicznych i urządzeń OZE, które podczas wtorkowej sesji drożały nawet o ponad 5 proc. Od początku bieżącego roku zyskały już ponad 50 proc. Rynek docenił, że spółce udało się wyjść z wynikowego dołka, a ożywienie na rynku elektrotechnicznym dało nadzieję na kontynuację pozytywnego trendu w przychodach. Dane o sprzedaży za ostatnie miesiące mogą napawać optymizmem. Spółka utrzymała w lipcu dwucyfrową dynamikę sprzedaży. Przychody grupy wzrosły rok do roku o 25 proc., osiągając poziom 131,6 mln zł, a dynamika wzrostu sprzedaży w kanale e-commerce przyspieszyła do 58 proc. Wzrost sprzedaży w lipcu br. napędzany był w szczególności przez segment OZE i rozwiązania z zakresu infrastruktury energetycznej, przy czym Grodno zwiększyło przychody we wszystkich głównych obszarach działalności. Istotnie wzrósł udział sprzedaży w kanale e-commerce, który wypracował w lipcu 23,9 mln zł przychodów.

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