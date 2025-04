Droga do uruchomienia Mount Digital rozpoczęła się trzy lata temu, kiedy Mikołaj Motz, prezes Mount TFI, wraz z Jakubem Bojanem, Michałem Maciukiem i Mateuszem Machem stworzyli projekt Soil. To jeden z pierwszych na świecie protokołów blockchainowych umożliwiających alokację stablecoinów.

– Zanim wystartowaliśmy z pierwszym funduszem inwestującym w aktywa cyfrowe w Mount TFI, musieliśmy poznać ten rynek od podstaw: jego specyfikę i mechanizmy. Dziś jesteśmy gotowi oferować profesjonalne, regulowane produkty inwestycyjne w tej klasie aktywów – mówi Mikołaj Motz.

Fundusz wyłącznie dla świadomych inwestorów

Mount Digital uzupełni ofertę Mount TFI, które do tej pory działało w segmencie private debt, funduszy akcyjnych i opartych o globalne REIT-y. Pierwszym produktem z obszaru digitalowego jest fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych inwestujący w aktywa cyfrowe, który właśnie rozpoczyna działalność. Jest to pierwszy tego typu fundusz w Polsce, oferujący inwestorom ekspozycję na globalne fundusze headgingowe operujące na rynku walut cyfrowych. Fundusz jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego i dostępny wyłącznie dla świadomych inwestorów, akceptujących wyższy poziom ryzyka inwestycji. Minimalna pierwsza wpłata do funduszu od osób fizycznych nie może być niższa niż 40 tys. euro. Fundusz nie ma bezpośredniej ekspozycji na waluty cyfrowe jak Bitcoin, Etherum czy Tether. Opiera się na strategiach market-neutral i arbitrażowych, które wykorzystują nieefektywności kursowe kryptowalut pomiędzy ponad tysiącem aktywnych światowych giełd.

– Testowałem tę strategię prywatnie przez ostatnie dwa lata, osiągając bardzo dobre stopy zwrotu i poznając specyfikę tego rynku na własnym kapitale. Część kapitału początkowego funduszu pochodzi ode mnie oraz innych zarządzających. To nasza osobista odpowiedzialność i przekonanie co do skuteczności tej strategii – dodaje Mikołaj Motz.

Fundusz jest efektem współpracy z firmą Monterra Funds oraz jej współzałożycielami – Kacprem Szafranem i Milanem Pualicem. Wszyscy zaangażowali własny kapitał w strategię, na której opiera się fundusz.