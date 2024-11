Jego zdaniem sytuacja na rynku bitcoina była podobna jak po halvingach z 2016 r. i do 2020 r. (Halving to ograniczenie przez algortytm przyrostu podaży bitcoina o połowę.) Wówczas pierwsze sześć miesięcy po halvingach oznaczało okres konsolidacji, a dopiero później dochodziło do szybkich zwyżek. Ostatni halving nastąpił w kwietniu 2024 r. , a silniejsze wzrosty zaczęły się w listopadzie. - Nałożyły się na siebie dwie rzeczy: zachowanie rynku po pół roku od halvingu oraz wybory prezydenckie w USA - wskazuje Ogrodowicz.

- Bitcoin jak na "cyfrowe złoto" jest wciąż relatywnie tani - zwraca uwagę Karczewski. Przypomina on, że kapitalizacja tej kryptowaluty to około 1,8 bln USD. Jest ona więc bardzo zbliżona do kapitalizacji rynku srebra, ale stanowi około połowę wartości rynkowej koncernu Apple i jedną dziesiątą kapitalizacji globalnego rynku złota. - Za kadencji Trumpa kapitalizacja bitcoina może wzrosnąć w relacji do złota - prognozuje Karczewski.

Które spółki kryptowalutowe mogą być atrakcyjne?

Okazję do zarobienia inwestorom może dać nie tylko bitcoin, ale również akcje spółek powiązanych z rynkiem kryptowalutowych, czyli m.in. giełd wirtualnych aktywów, spółek "kopiących" bitcoiny, inwestujących w nie, dostarczających oprogramowania na potrzeby rynku czy też prowadzących centra przetwarzania danych.

Superfund Akcji Blockchain, czyli należący do Superfund TFI fundusz inwestujący w papiery tego typu spółek, osiągnął od początku 2024 r. stopę zwrotu wynoszącą 47,7 proc. Został on uruchomiony w lipcu 2023 r. i dysponuje aktywami wartymi około 35 mln zł. Mocno inwestował on m.in. w akcje Microstrategy oraz w Coinbase, czyli jednej z największych giełd kryptowalutowych, będącej depozytariuszem bitcoinowych ETF.