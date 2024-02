Największa giełda kryptowalut zapłaci 4,3 mld dolarów kary. Sędzia zatwierdził wyrok

Dokładnie 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Po dwóch latach wojny obecna sytuacja na wschodzie wydaje się już codziennością w krajach zachodnich, choć w przypadku Ukrainy jest to wciąż tak samo ciężka walka o własne terytorium, jak przez ostatnie kilkadziesiąt miesięcy. Co zmieniło się na świecie od 24 lutego 2022 roku? Jak wygląda obecnie rynek finansowy, a w szczególności rynek surowców? Czy świat dalej chętnie pomaga Ukrainie? Co ewentualna zmiana władzy w USA może zmienić w pomocy militarnej dla Ukrainy?