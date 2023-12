Bitcoin przebił 40 tys. dolarów po raz pierwszy od 19 miesięcy

W ostatnich dniach cena Bitcoina oscylowała przy poziomie 40 000 dolarów, ale ostatecznie przekroczyła go w niedzielę i według danych CoinDesk Indicies przekroczyła 40 600 dolarów, co oznacza 24-godzinny wzrost o około 3 proc.. Ethereum handlowano po cenie 2205 dolarów, co stanowi podobny procentowy wzrost w ciągu ostatnich 24 godzin. Większość pozostałych kryptowalut z pierwszej 10. pod względem kapitalizacji rynkowej odnotowała mniejsze zyski, chociaż moneta BNB, token powiązany z giełdą Binance, spadła w ciągu ostatniego dnia o około 0,1 proc..

Cena największej i najstarszej kryptowaluty na świecie spadła poniżej 40 000 dolarów w kwietniu 2022 r., ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy zaczęła rosnąć, głównie z powodu pozornie gołębich komentarzy amerykańskich bankierów centralnych i nadziei, że może zostać utworzony fundusz typu spot Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF). zatwierdzony do uruchomienia.

Ethereum podobnie od maja 2022 r. nie znajdowało się powyżej 2200 dolarów, chociaż kilka razy było blisko.

Posiadacze Bitcoinów wycofali 37 000 BTC między 17 listopada a 1 grudnia, co sugeruje, że przejęli bezpośrednią opiekę nad swoimi monetami, jak poinformował CoinDesk na początku tego tygodnia. Ruch BTC powyżej 40 000 dolarów nastąpił, gdy złoto osiągnęło rekordowy poziom ponad 2100 dolarów za uncję we wczesnych godzinach handlu w Azji w odpowiedzi na gołębie komentarze prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a ​​Powella.

– Rynek w coraz większym stopniu spodziewa się obniżki stóp procentowych w nadchodzącym roku, a inwestorzy coraz bardziej optymistycznie patrzą na perspektywy zastosowań Bitcoin ETF przez niektóre z największych nazwisk w zarządzaniu aktywami – napisała w notatce Lucy Hu, starszy analityk w Metalpha. – To oficjalne oświadczenie dotyczące hossy i w nadchodzących tygodniach cena może odnotować dalsze wzrosty..