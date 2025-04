Początek ostatniego w tym miesiącu tygodnia przebiegał na rynkach finansowych w dość spokojnej atmosferze. Sytuacja globalna, co do zasady, nie uległa większym zmianom w stosunku do końca poprzedniego tygodnia, gdzie Chiny i USA nadal wysyłają sprzeczne komunikaty co do negocjacji dotyczących ceł, i nadal, w związku z tym, utrzymuje się ogromna niepewność co do polityki handlowej.

Niemniej jednak inwestorzy wydawali się łapać w poniedziałek chwile oddechu w oczekiwaniu na to, co dalej. A bieżący tydzień, choć dla wielu krajów krótszy ze względu na święta na początku maja, wypełniony będzie publikacjami ważnych danych makroekonomicznych, jak chociażby wstępnymi szacunkami PKB w I kwartale br., wstępnymi odczytami kwietniowej inflacji w strefie euro i w USA, indeksami PMI dla przemysłu w głównych gospodarkach na świecie oraz nowymi danymi z amerykańskiego rynku pracy. Uwagę inwestorów przykuwać będą ponadto zaplanowane na ten tydzień publikacje wyników największych na Wall Street big techów: Mety, Microsoftu, Amazona i Apple’a.

Spokojna atmosfera może więc szybko ustąpić miejsca dużej nerwowości, póki co jednak w poniedziałek stabilne pozostawały notowania kursu EUR-USD (w okolicach 1.1360), a także EUR-PLN (wokół 4.2760). Na rynku obligacji rządowych miały miejsce delikatne wzrosty rentowności na tzw. rynkach bazowych: w USA rzędu 1–3 pkt baz., w Niemczech zaś 2–5 pkt baz. Rentowności polskich SPW natomiast delikatnie spadały w poniedziałek, o 1–2 pkt baz., co mogło mieć związek ze zbliżającym się przyszłotygodniowym posiedzeniem RPP i oczekiwanym pierwszym od października 2023 r. cięciem stóp procentowych.