“Trzymaj przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej”. Najprawdopodobniej Donald Trump musiał wziąć sobie te słowa głęboko do serca, gdyż znalazł nowych wrogów bardzo blisko. Trump otwarcie wypowiada wojnę handlową Kanadzie, Meksykowi oraz Chinom, nakładając potężne taryfy handlowe na wszystkie produkty, co jest sporą zmianą w stosunku do pierwszej wojny handlowej z pierwszej kadencji.