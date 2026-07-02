Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 2.07.2026
Debiut Robyg na GPW, ostatnie notowanie akcji Agory, Izostalu i Arlenu z prawem do dywidend; dywidendę wypłacą m. in. Enea, Dom Development i Grupa Pracuj; dane gospodarcze z USA i strefy euro.. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie
AGORA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,50 zł dywidendy na papier; wypłata 20 lipca
ARLEN – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,55 zł dywidendy na papier; wypłata 15 września
IZOSTAL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,11 zł dywidendy na papier; wypłata 17 lipca
ENEA – wypłata 0,56 zł dywidendy na akcję
DOM DEVELOPMENT – wypłata 7 zł dywidendy na akcję
TAURON – wypłata 0,20 zł dywidendy na akcję
GRUPA PRACUJ – wypłata 3 zł dywidendy na akcję
PASSUS – wypłata 2,50 zł dywidendy na akcję
TATRY MOUNTAIN – WZA w sprawie wyników za poprzedni rok obrotowy zakończony w październiku
HORTICO – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,29 zł dywidendy na papier; wypłata 10 lipca
INTERNITY – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,20 zł dywidendy na papier; wypłata 17 lipca
FROZEN WAY – wypłata 2,50 zł dywidendy na akcję
AGROLIGA GROUP – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
PHN – pierwsze notowanie na Catalyst 120 000 obligacji serii F o wartości 1000 zł każda
Świat
USA – dane z rynku pracy za czerwiec (bezrobocie, zmiany zatrudnienia, średnie zarobki itp.), tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, zamówienia w przemyśle w maju, zamówienia na dobra trwałego użytku w maju