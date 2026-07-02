Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 2.07.2026

Debiut Robyg na GPW, ostatnie notowanie akcji Agory, Izostalu i Arlenu z prawem do dywidend; dywidendę wypłacą m. in. Enea, Dom Development i Grupa Pracuj; dane gospodarcze z USA i strefy euro.. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie

