Kraj

  • ROBYG – debiut na giełdzie
  • AGORA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,50 zł dywidendy na papier; wypłata 20 lipca
  • ARLEN – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,55 zł dywidendy na papier; wypłata 15 września
  • IZOSTAL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,11 zł dywidendy na papier; wypłata 17 lipca
  • ENEA – wypłata 0,56 zł dywidendy na akcję
  • DOM DEVELOPMENT – wypłata 7 zł dywidendy na akcję
  • TAURON – wypłata 0,20 zł dywidendy na akcję
  • GRUPA PRACUJ – wypłata 3 zł dywidendy na akcję
  • PASSUS – wypłata 2,50 zł dywidendy na akcję
  • TATRY MOUNTAIN – WZA w sprawie wyników za poprzedni rok obrotowy zakończony w październiku
  • HORTICO – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,29 zł dywidendy na papier; wypłata 10 lipca
  • INTERNITY – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,20 zł dywidendy na papier; wypłata 17 lipca
  • FROZEN WAY – wypłata 2,50 zł dywidendy na akcję
  • AGROLIGA GROUP – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • PHN – pierwsze notowanie na Catalyst 120 000 obligacji serii F o wartości 1000 zł każda

Świat

  • USA – dane z rynku pracy za czerwiec (bezrobocie, zmiany zatrudnienia, średnie zarobki itp.), tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, zamówienia w przemyśle w maju, zamówienia na dobra trwałego użytku w maju
  • Strefa euro – stopa bezrobocia w maju
  • Szwajcaria – inflacja konsumencka w czerwcu