Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 30.06.2026
Dane gospodarcze z USA i Chin; GUS opublikuje szacunkowe dane inflacji w czerwcu; ostatnie notowanie akcji Decory i Rainbow Tours z prawem do dywidend; dywidendę wypłacą m. in. Bank Handlowy, Oponeo.pl czy Asseco SEE. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
Publikacja:
30.06.2026 06:00
30.06.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
RAINBOW TOURS – ostatnie notowanie akcji z prawem do 8,60 zł dywidendy na papier; wypłata 9 lipca
DECORA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 3,98 zł dywidendy na papier; wypłata 9 lipca
CASPAR – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,13 zł dywidendy na papier; wypłata 16 lipca
BANK HANDLOWY – wypłata 9,80 zł dywidendy na akcję
ASSECO SEE – wypłata 1,95 zł dywidendy na akcję
GAMES OPERATORS – wypłata 1,10 zł dywidendy na akcję
OPONEO.PL – wypłata 3,50 zł dywidendy na akcję
SELENA FM – wypłata 2,50 zł dywidendy na akcję
MERCATOR MEDICAL – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,67 zł dywidendy na akcję
PLAYWAY – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 17,39 zł dywidendy na akcję
AMICA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 2,50 zł dywidendy na akcję
DIGITAL NETWORK – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 5 zł dywidendy na akcję
NTT SYSTEM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję
PA NOVA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd planuje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję
VOXEL – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 2,50 zł dywidendy na akcję
TRANS POLONIA – WZA w sprawie wyników za 2025 rok i wypłaty 0,21 zł dywidendy na akcję
ESOTIQ & HENDERSON – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok
AC SA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
ANSWEAR.COM – NWZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
BLOOBER TEAM – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
BUMECH – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
COMP – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
BEST – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
CAPITEA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
HERKULES – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
IMC – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
SANWIL – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok i skupu akcji własnych
STALPRODUKT – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok i skupu akcji imiennych
LARQ – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
ZAMET – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
OPTEAM – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
GRUPA AZOTY – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
WIELTON – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
IZOLACJA-JAROCIN – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
LESS – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
NEW TECH CAPITAL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
SIMFABRIC – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
REDAN – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
XTPL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
TOYA – zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 10 zł na zaproszenie spółki
LIFTERO – debiut na NewConnect
DG-NET – wypłata 0,02 zł dywidendy na akcję
ADATEX – ostatnie notowanie akcji na NewConnect przed przejściem spółki na giełdę
GUS – szybki szacunek inflacji w czerwcu
NBP – bilans płatniczy w I kwartale
Świat
USA – indeks cen domów S&P/Case-Shiller w kwietniu, indeks cen nieruchomości FHFA w kwietniu, indeks nastrojów konsumenckich Conference Board, liczba wakatów według JOLTS w maju
Chiny – PMI NBS dla przemysłu w czerwcu, PMI NBS dla sektora usług w cerwcu
Japonia – stopa bezrobocia w maju,produkcja przemysłowa w maju