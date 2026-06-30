Kraj

  • RAINBOW TOURS – ostatnie notowanie akcji z prawem do 8,60 zł dywidendy na papier; wypłata 9 lipca
  • DECORA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 3,98 zł dywidendy na papier; wypłata 9 lipca
  • CASPAR – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,13 zł dywidendy na papier; wypłata 16 lipca
  • BANK HANDLOWY – wypłata 9,80 zł dywidendy na akcję
  • ASSECO SEE – wypłata 1,95 zł dywidendy na akcję
  • GAMES OPERATORS – wypłata 1,10 zł dywidendy na akcję
  • OPONEO.PL – wypłata 3,50 zł dywidendy na akcję
  • SELENA FM – wypłata 2,50 zł dywidendy na akcję
  • MERCATOR MEDICAL – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,67 zł dywidendy na akcję
  • PLAYWAY – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 17,39 zł dywidendy na akcję
  • AMICA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 2,50 zł dywidendy na akcję
  • DIGITAL NETWORK – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 5 zł dywidendy na akcję
  • NTT SYSTEM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję
  • PA NOVA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd planuje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję
  • VOXEL – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 2,50 zł dywidendy na akcję
  • TRANS POLONIA – WZA w sprawie wyników za 2025 rok i wypłaty 0,21 zł dywidendy na akcję
  • ESOTIQ & HENDERSON – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok
  • AC SA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • ANSWEAR.COM – NWZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • BLOOBER TEAM – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • BUMECH – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • COMP – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • BEST – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • CAPITEA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • HERKULES – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • IMC – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • SANWIL – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok i skupu akcji własnych
  • STALPRODUKT – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok i skupu akcji imiennych
  • LARQ – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • ZAMET – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • OPTEAM – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • GRUPA AZOTY – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • WIELTON – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • IZOLACJA-JAROCIN – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • LESS – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • NEW TECH CAPITAL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • SIMFABRIC – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • REDAN – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • XTPL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • TOYA – zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 10 zł na zaproszenie spółki
  • LIFTERO – debiut na NewConnect
  • DG-NET – wypłata 0,02 zł dywidendy na akcję
  • ADATEX – ostatnie notowanie akcji na NewConnect przed przejściem spółki na giełdę
  • GUS – szybki szacunek inflacji w czerwcu
  • NBP – bilans płatniczy w I kwartale

Świat

  • USA – indeks cen domów S&P/Case-Shiller w kwietniu, indeks cen nieruchomości FHFA w kwietniu, indeks nastrojów konsumenckich Conference Board, liczba wakatów według JOLTS w maju
  • Chiny – PMI NBS dla przemysłu w czerwcu, PMI NBS dla sektora usług w cerwcu
  • Japonia – stopa bezrobocia w maju,produkcja przemysłowa w maju