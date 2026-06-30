Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 30.06.2026

Dane gospodarcze z USA i Chin; GUS opublikuje szacunkowe dane inflacji w czerwcu; ostatnie notowanie akcji Decory i Rainbow Tours z prawem do dywidend; dywidendę wypłacą m. in. Bank Handlowy, Oponeo.pl czy Asseco SEE. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

