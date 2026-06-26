Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 26.07.2024
Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek m. in Unimot mające dokonać podziału zysku za 2025 rok; ostatnie notowanie akcji Neuca, Orzeł Biały i Kompap z prawem do dywidendy; Cloud Technologies wypłaci dywidendę. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
Publikacja:
26.06.2026 03:21
26.06.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
TEXT – wyniki za poprzedni rok obrotowy zakończony w marcu
NEUCA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 17,80 zł dywidendy na papier; wypłata 15 lipca
NOVITA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 8 zł dywidendy na papier; wypłata 27 sierpnia
KRYNICA VITAMIN – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,62 zł dywidendy na papier; wypłata 15 lipca
ORZEŁ BIAŁY – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,35 zł dywidendy na papier; wypłata 20 sierpnia
KOMPAP – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,70 zł dywidendy na papier; wypłata 7 lipca
CLOUD TECHNOLOGIES – wypłata 1,10 zł dywidendy na akcję
QUANTUM SOFTWARE – wypłata 1,80 zł dywidendy na akcję
UNIMOT – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 6,50 zł dywidendy na akcję
INPRO – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję
MEX POLSKA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,06 zł dywidendy na akcję
IMMOBILE – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję
SOPHARMA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 0,04 euro dywidendy na akcję
AIRWAY – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
BIG CHEESE STUDIO – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
IZOBLOK – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
MAGNA POLONIA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
HUUUGE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
COMPREMUM – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
POLICE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
URTESTE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
ADIUVO – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
PKP CARGO – NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
MBANK – wprowadzenie do obrotu giełdowego 5500 akcji
ANALIZY ONLINE – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,75 zł dywidendy na papier; wypłata 14 lipca
EKOBOX – wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję
ICE CODE GAMES – pierwsze notowanie na NewConnect 114 368 000 akcji serii I i 1 833 472 serii J
GREEN LANES – pierwsze notowanie na NewConnect 3500 akcji serii A
AQT WATER – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
ELEKTROMONT – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
ERATO ENERGY – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
G-ENERGY – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
HORNIGOLD REIT – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
LUON – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
SAULE TECHNOLOGIES – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
PEKAO – wprowadzenie do obrotu na Catalyst 7500 obligacji serii 6 o wartości nominalnej 100 000 euro każda