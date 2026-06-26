Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 26.07.2024

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek m. in Unimot mające dokonać podziału zysku za 2025 rok; ostatnie notowanie akcji Neuca, Orzeł Biały i Kompap z prawem do dywidendy; Cloud Technologies wypłaci dywidendę. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

