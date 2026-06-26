Kraj

  • TEXT – wyniki za poprzedni rok obrotowy zakończony w marcu
  • NEUCA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 17,80 zł dywidendy na papier; wypłata 15 lipca
  • NOVITA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 8 zł dywidendy na papier; wypłata 27 sierpnia
  • KRYNICA VITAMIN – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,62 zł dywidendy na papier; wypłata 15 lipca
  • ORZEŁ BIAŁY – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,35 zł dywidendy na papier; wypłata 20 sierpnia
  • KOMPAP – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,70 zł dywidendy na papier; wypłata 7 lipca
  • CLOUD TECHNOLOGIES – wypłata 1,10 zł dywidendy na akcję
  • QUANTUM SOFTWARE – wypłata 1,80 zł dywidendy na akcję
  • UNIMOT – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 6,50 zł dywidendy na akcję
  • INPRO – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję
  • MEX POLSKA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,06 zł dywidendy na akcję
  • IMMOBILE – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję
  • SOPHARMA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 0,04 euro dywidendy na akcję
  • AIRWAY – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • BIG CHEESE STUDIO – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • IZOBLOK – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • MAGNA POLONIA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • HUUUGE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • COMPREMUM – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • POLICE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • URTESTE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • ADIUVO – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • PKP CARGO – NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
  • MBANK – wprowadzenie do obrotu giełdowego 5500 akcji
  • ANALIZY ONLINE – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,75 zł dywidendy na papier; wypłata 14 lipca
  • EKOBOX – wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję
  • ICE CODE GAMES – pierwsze notowanie na NewConnect 114 368 000 akcji serii I i 1 833 472 serii J
  • GREEN LANES – pierwsze notowanie na NewConnect 3500 akcji serii A
  • AQT WATER – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
  • ELEKTROMONT – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
  • ERATO ENERGY – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
  • G-ENERGY – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
  • HORNIGOLD REIT – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
  • LUON – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
  • SAULE TECHNOLOGIES – wykluczenie akcji z obrotu na NewConnect decyzją zarządu giełdy
  • PEKAO – wprowadzenie do obrotu na Catalyst 7500 obligacji serii 6 o wartości nominalnej 100 000 euro każda