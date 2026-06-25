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Prezes Fitch Ratings: Niepokoi nas wzrost polskiego długu

Z naszego punktu widzenia finanse publiczne powinny zostać ustabilizowane. Obecnie widzimy, że zadłużenie będzie nadal rosło, co w pewnym momencie może potencjalnie doprowadzić do obniżki ratingu – mówi Ian Linnell, prezes Fitch Ratings

Publikacja: 25.06.2026 06:00

Ian Linnell, prezes Fitch Ratings

Ian Linnell, prezes Fitch Ratings

Foto: materiały prasowe

Krzysztof Adam Kowalczyk

Jak często przyjeżdża pan do Warszawy?

Co najmniej raz na dwa lata. Warszawa jest dla nas ważną lokalizacją. Fitch Group zatrudnia tu ponad 60 osób, a liczba ta podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat. Działamy nie tylko w Polsce, ale także w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w państwach byłego WNP. Mieliśmy kiedyś dodatkowe biuro w Moskwie, ale zamknęliśmy je po inwazji na Ukrainę. Wiele działań, które wcześniej prowadzono z Moskwy, jest obecnie realizowanych z Polski. Polska jest bramą do Europy Wschodniej, Bałkanów i państw bałtyckich. Rynki te rozwijają się, pojawiają się tam silne firmy, a ich potrzeby finansowe stale rosną. Fitch dokłada wszelkich starań, aby wspierać firmy, które chcą się rozwijać i pozyskiwać kapitał.

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