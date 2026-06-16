Kraj

LUMINA METALS – debiut na GPW

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ORLEN – ostatnie notowanie akcji z prawem do 8 zł dywidendy na papier; wypłata 25 czerwca

DIAGNOSTYKA – wypłata 4,40 zł dywidendy na akcję

VERCOM – wypłata 2,73 zł dywidendy na akcję

ASSECO BS – wypłata 3,75 zł dywidendy na akcję

SHOPER – wypłata 0,60 zł dywidendy na akcję

WAWEL – wypłata 35 zł dywidendy na akcję

IFIRMA – wypłata 0,37 zł zaliczki dywidendy na akcję

ARCHICOM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 1,80 zł dywidendy na akcję

LOKUM DEWELOPER – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

FASING – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję

FABRITY – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 2,50 zł dywidendy na akcję

11 BIT STUDIOS – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok

ASTARTA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok

ENERGOINSTAL – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok

CORMAY – WZA w sprawie wyników za 2025 rok

INTERBUD-LUBLIN – WZA w sprawie wyników za 2025 rok i emisji obligacji

MAXCOM – WZA w sprawie wyników za 2025 rok

NBP – inflacja bazowa w maju

Świat

USA – ceny importu i eksportu w maju, pozwolenia budowlane i liczba rozpoczętych budów domów w maju

Chiny – produkcja przemysłowa w maju, sprzedaż detaliczna w maju, ceny nieruchomości w maju, inwestycje w aglomeracjach miejskich w maju

Japonia – decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych

Niemcy – indeks ZEW