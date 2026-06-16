LUMINA METALS – debiut na GPW
ORLEN – ostatnie notowanie akcji z prawem do 8 zł dywidendy na papier; wypłata 25 czerwca
DIAGNOSTYKA – wypłata 4,40 zł dywidendy na akcję
VERCOM – wypłata 2,73 zł dywidendy na akcję
ASSECO BS – wypłata 3,75 zł dywidendy na akcję
SHOPER – wypłata 0,60 zł dywidendy na akcję
WAWEL – wypłata 35 zł dywidendy na akcję
IFIRMA – wypłata 0,37 zł zaliczki dywidendy na akcję
ARCHICOM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 1,80 zł dywidendy na akcję
LOKUM DEWELOPER – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję
FASING – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję
FABRITY – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 2,50 zł dywidendy na akcję
11 BIT STUDIOS – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
ASTARTA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
ENERGOINSTAL – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
CORMAY – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
INTERBUD-LUBLIN – WZA w sprawie wyników za 2025 rok i emisji obligacji
MAXCOM – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
NBP – inflacja bazowa w maju
USA – ceny importu i eksportu w maju, pozwolenia budowlane i liczba rozpoczętych budów domów w maju
Chiny – produkcja przemysłowa w maju, sprzedaż detaliczna w maju, ceny nieruchomości w maju, inwestycje w aglomeracjach miejskich w maju
Japonia – decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych
Niemcy – indeks ZEW
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