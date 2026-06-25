W ubiegłym tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że 29 maja nałożyła cztery kary na mBank; najniższa sankcja była wysokości 400 tys. zł, a najwyższa – 6 mln zł. Łącznie to 14,9 mln zł. KNF informowała wówczas, że maksymalny wymiar każdej ze wskazanych kar wynosi ponad 1,7 mld zł. Komisja podkreślała również, że decyzja nie jest prawomocna.

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UKNF w czwartek przekazał, że mBank złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, tym samym decyzja z 29 maja 2026 r. nie jest ostateczna.

KNF wytyka mBankowi poważne błędy

W komunikacie z 18 czerwca, KNF relacjonowała, iż mBank naruszył regulacje dotyczące rzetelnego i profesjonalnego prowadzenia działalności, które odnoszą się do obowiązków związanych z bezpieczeństwem prowadzenia działalności i dbałością o interesy uczestników rynku – klientów.

Bank miał – zdaniem KNF – dopuścić się współpracy z nieuprawnionymi osobami trzecimi w ramach obsługi klientów. Ponadto mBank miał nie podejmować działań, aby uregulować zasady współpracy z takimi podmiotami. Miało dojść do sytuacji, które mogły generować ryzyka, w szczególności ujawniania osobom nieuprawnionym informacji objętych tajemnicą bankową.

Dodatkowo KNF uważała, że działanie mBanku było nierzetelne z uwagi na niekwalifikowanie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe jako instrumentu finansowego. Bank miał nie zapewnić klientom należytej ochrony wynikającej z unijnej dyrektywy regulującej rynek instrumentów finansowych (MiFID), co mogło mieć wpływ na możliwość obiektywnej oceny rentowności tych instrumentów.

Komisja stwierdziła również, że w mBanku „brak było skutecznego nadzoru, dostosowanego do obszaru prowadzonej przez mBank działalności”. „W konsekwencji mBank nie identyfikował nieprawidłowości, które w tym obszarze występowały, a co za tym idzie, nie podjął działań mitygujących” – podał KNF.

mBank odpowiada: to sprawy historyczne

W oświadczeniu przesłanym wówczas PAP mBank podkreślił, że szanuje rolę i decyzje organu nadzorczego. „Sprawa dotyczy historycznych okoliczności związanych z wybranymi procesami oraz obsługą ograniczonej grupy klientów i nie dotyczy bezpieczeństwa środków klientów ani bieżącego funkcjonowania banku. Nie zgadzamy się z zarzutami będącymi przedmiotem postępowania, nie znajdują one również potwierdzenia w materiale dowodowym. Korzystamy z przewidzianych prawem środków, aby przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie” – poinformował bank.

mBank – jak sam informuje – jest 5. bankiem w Polsce pod względem aktywów; posiada 3,7 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej, 5,7 mln klientów detalicznych i 36 tys. korporacyjnych. W 2025 r. grupa banku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 3,5 mld zł; był on lepszy o 58 proc. od 2,2 mld zł odnotowanych w 2024 r.