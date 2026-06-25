Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 25.06.2026

Dane gospodarcze z USA i Niemiec; wypłata dywidendy przez m. in. Orlen, Mangatę i Ropczyce; walne zgormadzenie m. in. Apatora, Dębicy i PTWP w sprawie podziału zysku za 2025 rok. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

