Kraj

  • FORTE – wyniki za poprzedni rok obrotowy zakończony w marcu
  • ORLEN – wypłata 8 zł dywidendy na akcję
  • AUTO PARTNER – wypłata 0,15 zł dywidendy na akcję
  • MANGATA – wypłata 4,50 zł dywidendy na akcję
  • ROPCZYCE – wypłata 1,10 zł dywidendy na akcję
  • SEKO – wypłata 0,74 zł dywidendy na akcję
  • APATOR – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 1,20 zł dywidendy na akcję
  • ARLEN – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,55 zł dywidendy na akcję
  • DEVELIA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,73 zł dywidendy na akcję
  • DĘBICA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 6,79 zł dywidendy na akcję
  • DR. MIELE COSMED GROUP – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję
  • FEERUM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję
  • MCI CAPITAL – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 1,58 zł dywidendy na akcję
  • MAKRUM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,61 zł dywidendy na akcję
  • PTWP – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 5,89 zł dywidendy na akcję
  • RAINBOW TOURS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 8,60 zł dywidendy na akcję
  • CASPAR – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję
  • MODIVO – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • VRG – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • PMPG POLSKIE MEDIA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • ARTIFEX MUNDI – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • ATENDE – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • TRAKCJA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • ALLEGRO – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • PUŁAWY – WZA w sprawie wyników za 2025 rok i zmian w składzie rady nadzorczej
  • ML SYSTEM – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • M.W. TRADE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • NANOGROUP – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • VIVID GAMES – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • ALLEGRO – NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
  • BIOGENED – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję

Świat

  • USA – korekta danych o PKB w I kwartale, zamówienia na dobra trwałego użytku w maju, dochody i wydatki konsumentów w maju, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
  • Niemcy – indeks nastrojów konsumenckich GfK
  • Wielka Brytania – sprzedaż detaliczna według CBI w czerwcu