Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 25.06.2026
Dane gospodarcze z USA i Niemiec; wypłata dywidendy przez m. in. Orlen, Mangatę i Ropczyce; walne zgormadzenie m. in. Apatora, Dębicy i PTWP w sprawie podziału zysku za 2025 rok. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
Publikacja:
25.06.2026 03:46
25.06.2026 03:00
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Kraj
FORTE – wyniki za poprzedni rok obrotowy zakończony w marcu
ORLEN – wypłata 8 zł dywidendy na akcję
AUTO PARTNER – wypłata 0,15 zł dywidendy na akcję
MANGATA – wypłata 4,50 zł dywidendy na akcję
ROPCZYCE – wypłata 1,10 zł dywidendy na akcję
SEKO – wypłata 0,74 zł dywidendy na akcję
APATOR – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 1,20 zł dywidendy na akcję
ARLEN – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,55 zł dywidendy na akcję
DEVELIA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,73 zł dywidendy na akcję
DĘBICA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 6,79 zł dywidendy na akcję
DR. MIELE COSMED GROUP – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję
FEERUM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję
MCI CAPITAL – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 1,58 zł dywidendy na akcję
MAKRUM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,61 zł dywidendy na akcję
PTWP – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 5,89 zł dywidendy na akcję
RAINBOW TOURS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 8,60 zł dywidendy na akcję
CASPAR – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję
MODIVO – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
VRG – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
PMPG POLSKIE MEDIA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
ARTIFEX MUNDI – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
ATENDE – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
TRAKCJA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
ALLEGRO – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
PUŁAWY – WZA w sprawie wyników za 2025 rok i zmian w składzie rady nadzorczej
ML SYSTEM – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
M.W. TRADE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
NANOGROUP – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
VIVID GAMES – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
ALLEGRO – NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
BIOGENED – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję
Świat
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Wielka Brytania – sprzedaż detaliczna według CBI w czerwcu